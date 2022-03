蔡英文：台灣對烏克蘭捍衛民主感同身受 透過行動支持

蔡英文總統今天接見美國「國家民主基金會(National Endowment for Democracy, NED)」會長威爾森(Damon Wilson),蔡總統表示,台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心,相當感同身受,也透過行動團結支持。

蔡總統表示,「國家民主基金會」和台灣有長久深遠的關係,也一直堅定支持台灣民主發展。威爾森從去年7月上任以來,就致力於強化和台灣公民社會的合作關係。這次也將台灣作為上任後出訪亞洲的首站,顯示對台灣民主的重視及肯定,蔡總統對此表達誠摯的感謝。

蔡總統指出,當前全球的民主發展正遭遇威權主義擴張的挑戰。在烏克蘭危機發生後,看到眾多民主國家團結一致,譴責俄羅斯的侵略行動,並且對俄羅斯實施相關制裁,許多國家人民也發起各種支持及援助行動。

蔡總統說,台灣對於烏克蘭的首批人道援助,已經送抵波蘭。台灣人民賑濟烏克蘭的捐款,截至昨天,已經超過新台幣8.9億元。這顯示出台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心,相當感同身受,也透過行動團結支持。

蔡總統說,這次烏克蘭的國土防衛部隊,透過動員全社會力量保衛家園,令人相當敬佩。她知道威爾森不僅與烏克蘭民間團體合作,和瑞典及芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係。這些合作非常具有意義,台灣也很希望未來有機會參與相關交流,從中學習經驗,進一步強化全民動員防衛,提升社會多面向的韌性。

蔡總統認為,俄羅斯入侵烏克蘭的事件,也再次凸顯全球民主國家團結反制威權主義的重要性。美國去年底舉辦的「民主峰會」,就是促進世界各國落實民主進展的重要活動。台灣除了獲邀出席,也提交了具體且廣泛的承諾清單,包括推動開放政府、反制假訊息等等,充分展現台灣願意和全球夥伴共同落實民主的堅定決心。

蔡總統提到,目前威權國家也積極散播假訊息,進行「認知戰」,試圖對民主國家造成影響。台灣在因應假訊息方面有豐富的經驗。她期待和「國家民主基金會」共同分享經驗,一起強化民主韌性。

最後,總統表示,今年10月,第11屆「世界民主運動」全球大會將由「國家民主基金會」和台灣民主基金會共同辦理,並且在台灣舉行。她非常期待透過這次大會,可以繼續推動民主國家團結合作,讓全球民主發展更加堅實有力。

隨後,威爾森表示,他擔任「國家民主基金會」會長以來,首度到亞洲訪問,特別挑選台灣為第一站,就是要展現出與台灣站在一起的承諾,一起保護捍衛台灣的民主,並且和台灣共同合作保護全世界的民主。

威爾森說,今年10月,該基金會和「台灣民主基金會」將在台北共同舉辦「世界民主運動」全球大會。大會將由全球各地的民主人士及領導人在台灣進行相關討論及交流。如同美國總統拜登最近在華沙演講中提到,「這是我們這一代的任務(This is the task of our time)」。