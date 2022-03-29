蔡英文：台灣對烏克蘭捍衛民主感同身受 透過行動支持

蔡英文總統今天接見美國「國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）」會長威爾森（Damon Wilson），蔡總統表示，台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心，相當感同身受，也透過行動團結支持。

蔡總統表示，「國家民主基金會」和台灣有長久深遠的關係，也一直堅定支持台灣民主發展。威爾森從去年7月上任以來，就致力於強化和台灣公民社會的合作關係。這次也將台灣作為上任後出訪亞洲的首站，顯示對台灣民主的重視及肯定，蔡總統對此表達誠摯的感謝。

蔡總統指出，當前全球的民主發展正遭遇威權主義擴張的挑戰。在烏克蘭危機發生後，看到眾多民主國家團結一致，譴責俄羅斯的侵略行動，並且對俄羅斯實施相關制裁，許多國家人民也發起各種支持及援助行動。

蔡總統說，台灣對於烏克蘭的首批人道援助，已經送抵波蘭。台灣人民賑濟烏克蘭的捐款，截至昨天，已經超過新台幣8.9億元。這顯示出台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心，相當感同身受，也透過行動團結支持。

蔡總統說，這次烏克蘭的國土防衛部隊，透過動員全社會力量保衛家園，令人相當敬佩。她知道威爾森不僅與烏克蘭民間團體合作，和瑞典及芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係。這些合作非常具有意義，台灣也很希望未來有機會參與相關交流，從中學習經驗，進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。

蔡總統認為，俄羅斯入侵烏克蘭的事件，也再次凸顯全球民主國家團結反制威權主義的重要性。美國去年底舉辦的「民主峰會」，就是促進世界各國落實民主進展的重要活動。台灣除了獲邀出席，也提交了具體且廣泛的承諾清單，包括推動開放政府、反制假訊息等等，充分展現台灣願意和全球夥伴共同落實民主的堅定決心。

蔡總統提到，目前威權國家也積極散播假訊息，進行「認知戰」，試圖對民主國家造成影響。台灣在因應假訊息方面有豐富的經驗。她期待和「國家民主基金會」共同分享經驗，一起強化民主韌性。

最後，總統表示，今年10月，第11屆「世界民主運動」全球大會將由「國家民主基金會」和台灣民主基金會共同辦理，並且在台灣舉行。她非常期待透過這次大會，可以繼續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。

隨後，威爾森表示，他擔任「國家民主基金會」會長以來，首度到亞洲訪問，特別挑選台灣為第一站，就是要展現出與台灣站在一起的承諾，一起保護捍衛台灣的民主，並且和台灣共同合作保護全世界的民主。

威爾森說，今年10月，該基金會和「台灣民主基金會」將在台北共同舉辦「世界民主運動」全球大會。大會將由全球各地的民主人士及領導人在台灣進行相關討論及交流。如同美國總統拜登最近在華沙演講中提到，「這是我們這一代的任務（This is the task of our time）」。