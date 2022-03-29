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俄擬限「不友善國家」國民入境 外交部：密切追蹤

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部新聞說明會直播

俄羅斯擬限制「不友善國家」國民入境俄羅斯，台灣恐受影響；我外交部發言人歐江安今表示，俄羅斯尚未公布這項措施，待公布後才能評估影響範圍，而我國在俄羅斯僑胞約180人，駐處都和他們保持密切聯繫。

外媒報導，俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）28日表示，莫斯科準備限制「不友善」國家的國民入境，包含英國、美國與所有歐洲聯盟（EU）國家。俄羅斯3月7日公布「不友善國家及地區名單」，台灣列入名單中。

歐江安今在例行新聞說明會回覆媒體相關詢問表示，目前俄羅斯還沒公布，並不清楚具體措施，待公布後，我方會根據俄方公布的內容研議評估；若俄羅斯真的公布相關措施，國人赴俄羅斯洽公、商務、旅遊的便利性都可能受到影響，將請外館密切追蹤，進行整體評估。

歐江安說，目前在俄羅斯僑胞大約180人左右，駐處都與他們保持密切聯繫，他們也平安，目前為止沒有接獲到國人申請到俄羅斯簽證受到阻礙，或生活有困難。

俄國政府公布「不友善國家及地區名單」主要在保障俄國在國際制裁下能維持金融穩定，並規定俄國中央及地方政府、企業及個人若有需對上述48個表列國家付款時，對債權人可改以盧布支付；另也規定俄國企業及個人如對表列國家的企業及個人履行合約，需先報請俄國政府相關單位核准。

俄羅斯 歐江安 莫斯科

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