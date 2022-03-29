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太魯閣事故周年 時力曝加強工安管理台鐵還在「研議」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

太魯閣事故至今將近一年，時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，行政院應立即召集交通部相關首長重新檢視台鐵過往各項承諾是否落實，回應社會大眾對於安全改革的訴求。立委王婉諭更爆料，對於承諾加強工地安全管理並加重廠商罰責，事隔一年，台鐵局回覆仍是尚在彙整意見進行研議及調整中，慢半拍的進度令人感到不可思議。

王婉諭進一步表示，事故發生後至今年3月，台鐵局受勞動部職安署稽查後做出處分的21件案件，仍有高達16項事由屬於違反職安法「原事業單位應巡視工作場所、應對工作進行聯繫與調整的必要措施」，在太魯閣調查報告中，早已明確指出台鐵局對於工地或職業安全場所的管理責任責無旁貸，「台鐵局給每一位通勤旅客及每位台鐵從業人員一段安心安全的旅程，這麼簡單的心願，交通部究竟何時才能實現？」

時力黨團副總召陳椒華表示，交通委員會昨日針對太魯閣事件傷者團體關於「成立外部監督團體，並納入受害者團體」的訴求，通過了臨時提案，交通部前部長前幾天投書也提到「台鐵應建立透明的監督機制，邀受難者家屬和他們委託的專家，長期參與安全改革督導」，時力將持續追蹤相關訴求的落實情形，盡力監督台鐵的安全改革，讓安全成為回家唯一的路。

時力黨團總召邱顯智說，最近台鐵改革焦點一直被放在「公司化」上，好像只要行政機關改為國營事業，所有問題就會得到解決，但不管台鐵是行政機關、國營事業或是民營企業，安全一定都是軌道運輸最重要的價值。他呼籲，改革不能是紙上作業、虛晃一招。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾也批評，太魯閣事故後產業工會早已提出六項安全訴求，包括教育訓練標準化、安全管理要優化、產工基層要參與等，然而一年過去了，基層看不到問題被解決，交通部反而花更多心力在談公司化，安全好像變成另一件貼滿口號的台鐵紅背心，表面的改革僅是粉飾太平。

台鐵 交通部 太魯閣

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