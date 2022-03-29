修憲公投綁大選？ 朱立倫：民進黨先道歉不然鼻子越來越長

民進黨擬將十八歲公民權修憲公投和年底選舉同時舉行，國民黨立委蔣萬安也支持朝這個方向進行，對於是否與國民黨立場不同，黨主席朱立倫上午受訪表示，不用見縫插針，國民黨只是遵循公投結果，民進黨要綁大選就先跟大眾道歉，解釋為什麼雙標，「否則民進黨的鼻子真的會越來越長」。

朱立倫表示，完全是不用見縫插針，國民黨去年就推出公投綁大選，是民進黨強力反對，理由是對事和對人要分開，不能干擾選舉，要讓選務單純化。那民進黨是不是要跟社會大眾交待一下？３個月前強力反對，３個月後又主張，民進黨的矛盾跟雙標，至少要和社會大眾道歉。

對於國民黨是否主張和大選分開，朱立倫強調，民進黨至少要跟社會大眾道歉、說明清楚。國民黨只是遵守公投的結果，但民進黨又自相矛盾還雙標，是不是要跟大眾解釋一下？否則民進黨的鼻子真的會越來越長，社會怎麼可能對這個政府有信心。