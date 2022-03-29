鬆口備戰北市長選戰 蔣萬安：市議員完成提名就會宣布

台北市長年底改選，國民黨提名立委蔣萬安參選態勢幾底定，但蔣卻至今仍未宣布參選。蔣上午接受黃暐瀚廣播節目專訪時鬆口表示，宣布時機「就是議員完成提名作業」，也印證日前傳出蔣私下表示提名應「先議員、後市長」構想。

蔣萬安認為，與其早早宣布，重要的是團隊整合，包含議員、里長等基層大家都要做好準備，希望宣布的時候能以最有把握的姿態，將團隊戰力發揮到最高點。蔣說，國民黨年底選舉非常嚴峻、艱困，他「會一肩扛起這最艱困的一仗」。

黃暐瀚追問蔣萬安，所以是配合黨部不急著宣布，但往參選北市長方向備戰？蔣回應，「我們是朝這方向努力」，表示年底要打團隊戰，黨部對提名有黨部規畫，但「提名作業可以提前」，當然也沒有不可以，就是要打有把握的仗。

蔣萬安表示，國民黨年底台北市的選戰面對中央是民進黨執政，地方是民眾黨執政，國民黨完全在野，兩面作戰；選舉沒有容易或簡單的，只能戰戰兢兢、如履薄冰，但他對年底台北市長選戰「當然有信心，絕對有信心」。

蔣萬安認為，國民黨現在氣勢低迷，也面對嚴峻挑戰，台北市最艱困也最重要，年底選戰必須打一場團體戰，有些人覺得母雞沒出現，但這次母雞與小雞是要相互搭配，打出團隊戰力，要看整體，而非個人單獨。

蔣萬安說，目前台北市議員各選區正要初選，希望最後讓民眾看到國民黨內對市政的看法是一個團隊，未來市長、議員與里長等候選人要一起發揮到極致，不是只就個人，母雞與小雞需要相互搭配、合作、拉抬，看到整體戰力。