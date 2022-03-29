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與黨再不同調 蔣萬安：18歲公民權修憲案複決應綁大選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片

立法院上周通過18歲公民權修憲案，民進黨盼接下來的公民複決要與年底年底大選合併舉辦，國民黨主席朱立倫則主張應依民進黨去年力主的公投與大選脫勾的公投結論決議。國民黨立委蔣萬安上午表態，他支持複決與大選合併舉辦。

蔣萬安表示，公民複決門檻高，要二分之一選舉人、大約965萬票同意才能通過，既然希望能盡全力促成這一次修憲安能夠通過，就要提高投票率；以2018年經驗，合併大選當然可以提高投票率，那要通過應該朝合併大選的方向來做。

蔣萬安說，既然國民黨支持18歲公民權修憲案，就應秉持這樣立場，不管執政黨或中選會說什麼，在年底衝高投票率，讓高門檻的修憲案能夠過關，不需要有太多的考量或計算，這個案子應該全力讓他通過。

蔣萬安表示，18歲公民權是國際民主國家趨勢，臨近的南韓、日本也是，我國法律都讓18歲公民要負起如繳稅義務等責任，也讓他們可公投決定國家政策與社會環境的未來，也應讓年輕世代有權利決定自己的未來。

「我會堅持走自己的路，堅持這樣的看法」，立場不會變。蔣萬安說，既然18歲公民權是應該要做的事，修憲案進入公民複決時當然也應全力支持；而要克服高門檻問題、提高投票率，合併大選這很合理。

蔣萬安也質疑，民進黨去年強力反對「公投綁大選」公投案，主張要公投與大選要脫鉤，現在不到3個月，卻又要修憲案公民複決案綁年底大選，前後立場不一、反覆，未來如果中選會決定要綁大選，民進黨要說清楚自己的立場轉折原因。

蔣萬安說，去年底他也「公投綁大選」公投案，現在立場一致。

國民黨內傳出擔心18歲公民權案影響後續選舉，蔣萬安說，在黨團大會有討論，最後大部分的人都決定支持，沒有太多增加選票與否考量，「我們願意堅持對的事情」。

蔣萬安 公投 投票率

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