修憲複決綁不綁大選 蘇貞昌：尊重中選會決定

行政院長蘇貞昌今上午赴立法院專案報告「303興達電廠事故致全台停電」並備詢。針對立法院昨天公告18歲公民權修憲案，未來公民複決能否綁大選，蘇貞昌表示，一切尊重中選會的運作與決定。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫反對修憲複決綁大選，但國民黨立委蔣萬安表態支持；民進黨團總召柯建銘則拋出把3月25日改為修憲紀念日、青年日，把過去歷史拋開。

蘇貞昌雖未回應柯建銘主張，但他表示，公投不能綁大選是公投法有特別規定，修憲要通過，公民複決要有非常高門檻965萬人支持，如果剛好有大選舉行，避免重複投票，是通過比較可能的時機，但一切要尊重中選會的運作與決定。

此外，民進黨立委林楚茵在臉書PO文指控抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，隨後遭網友質疑她疑似有抖音帳號。網紅「台灣小伙」聲稱人在烏克蘭，誇讚「祖國」中國包機撤僑速度快，國安局表示，這是中共發起的認知戰。

蘇貞昌表示，認知作戰首要查究、防範的是內容不只是工具，有任何的違反都要及時澄清，依法辦理。