【專家之眼】邱太三的承認說 背後有美國的陰影

最近蔡政府的兩岸強硬發言密集突兀。陸委會主委、駐美代表與外交部長輪番上場叫陣,外界多認為與選舉有關。然而,現在距年底尚早,蔡政府民調又不低,「抗中」牌其實還沒必要出手。所以這些發言是在演哪齣?唱戲的人又是否甘願?值得玩味。

最早的發言在23日,邱太三主委在回答立委質詢時表示,「如果是維護中華民國的主權不是台獨的話,我覺得這個是我們未來在跟對岸做任何這樣的一個協商或談判上面,應該是一個會比較好的基本的條件」。

這個立場看似溫和。所以隔日邱在立院受訪時,記者提問上述答詢內容被藍營解讀很像前總統馬英九的主張。邱主委回說他跟馬總統不太一樣,過去馬英九的說法已不足,兩岸應「互相承認主權」。

接著是駐美代表蕭美琴。據中央社報導,她在25日投書華盛頓郵報指出,台灣在任何時候都不曾是中國的一部分,是鋼鐵般的事實。外交部長吳釗燮也在隔日跟上,透過外交部官方推特連發推文,批中國每次提到台灣就「滿口謊言」、「有夠可悲」,還嗆北京乾脆直接宣稱「月球也屬於中國」算了。

官員的立場雖硬,但有些似乎是有文章的。例如邱對兩岸關係並不陌生,他又是法律人,發言應該甚為精準,為何需要兩次談話才能講清楚?還是有些話非他所願,是上面交代的?而蕭代表的公開投書,細看她的原文是「Taiwan has never been, at any point in time, a part of the PRC」,技巧性地未逾越法理事實與美國的一中政策。

只是三人發言最奇怪的地方,是為何要選此時出聲?看來看去,只怕是跟美國有關。美國總統拜登18日與中共領導人習近平視訊通話,「施壓」中共不得援助俄羅斯。但此次通話,是習「應約」與拜登交換意見。這種外交辭令直白的翻譯是,美國要拜託中共。而面對拜登要求,習只推回去:「美國和北約也應該同俄羅斯開展對話,解開烏克蘭危機的背後癥結,化解俄烏雙方的安全憂慮。」

但美國不愧是霸權國家。雖然有求於人,卻可以馬上製造籌碼逼人就範。中共稱台灣是核心利益,蔡政府突然強硬的時機,恐怕就在暗示中共。這大概就是美國支持民進黨執政的價值了。

蔡政府作法從台灣利益來說當然是不聰明的,畢竟此時這樣表態除了升高兩岸衝突外,沒有任何實益。而中共稱邱主委的談話「夾帶『兩國論』私貨」,由古觀今,也讓人感到嘆息。

第一次兩國論是在1999年7月,李登輝總統為讓汪道涵訪臺破局,突然提出兩岸關係定位是「特殊的國與國關係」。除了衝擊中共對台政策外,李的行為也未跟美國打招呼,事後美國先透過在臺協會處長張戴佑,拿著《中華民國憲法》質疑李,隨後國務院發言人也表達不滿。由來自兩面的壓力,還能說李的兩國論是站在爭取台灣主體性的位置上,但這次蔡政府的承認說,卻似乎僅是在配合美國立場。台灣主體性何在?

記得蔡總統說過要當棋手,現在還好意思這麼說嗎?