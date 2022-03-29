【專家之眼】邱太三的承認說 背後有美國的陰影

最近蔡政府的兩岸強硬發言密集突兀。陸委會主委、駐美代表與外交部長輪番上場叫陣，外界多認為與選舉有關。然而，現在距年底尚早，蔡政府民調又不低，「抗中」牌其實還沒必要出手。所以這些發言是在演哪齣？唱戲的人又是否甘願？值得玩味。

最早的發言在23日，邱太三主委在回答立委質詢時表示，「如果是維護中華民國的主權不是台獨的話，我覺得這個是我們未來在跟對岸做任何這樣的一個協商或談判上面，應該是一個會比較好的基本的條件」。

這個立場看似溫和。所以隔日邱在立院受訪時，記者提問上述答詢內容被藍營解讀很像前總統馬英九的主張。邱主委回說他跟馬總統不太一樣，過去馬英九的說法已不足，兩岸應「互相承認主權」。

接著是駐美代表蕭美琴。據中央社報導，她在25日投書華盛頓郵報指出，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分，是鋼鐵般的事實。外交部長吳釗燮也在隔日跟上，透過外交部官方推特連發推文，批中國每次提到台灣就「滿口謊言」、「有夠可悲」，還嗆北京乾脆直接宣稱「月球也屬於中國」算了。

官員的立場雖硬，但有些似乎是有文章的。例如邱對兩岸關係並不陌生，他又是法律人，發言應該甚為精準，為何需要兩次談話才能講清楚？還是有些話非他所願，是上面交代的？而蕭代表的公開投書，細看她的原文是「Taiwan has never been, at any point in time, a part of the PRC」，技巧性地未逾越法理事實與美國的一中政策。

只是三人發言最奇怪的地方，是為何要選此時出聲？看來看去，只怕是跟美國有關。美國總統拜登18日與中共領導人習近平視訊通話，「施壓」中共不得援助俄羅斯。但此次通話，是習「應約」與拜登交換意見。這種外交辭令直白的翻譯是，美國要拜託中共。而面對拜登要求，習只推回去：「美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。」

但美國不愧是霸權國家。雖然有求於人，卻可以馬上製造籌碼逼人就範。中共稱台灣是核心利益，蔡政府突然強硬的時機，恐怕就在暗示中共。這大概就是美國支持民進黨執政的價值了。

蔡政府作法從台灣利益來說當然是不聰明的，畢竟此時這樣表態除了升高兩岸衝突外，沒有任何實益。而中共稱邱主委的談話「夾帶『兩國論』私貨」，由古觀今，也讓人感到嘆息。

第一次兩國論是在1999年7月，李登輝總統為讓汪道涵訪臺破局，突然提出兩岸關係定位是「特殊的國與國關係」。除了衝擊中共對台政策外，李的行為也未跟美國打招呼，事後美國先透過在臺協會處長張戴佑，拿著《中華民國憲法》質疑李，隨後國務院發言人也表達不滿。由來自兩面的壓力，還能說李的兩國論是站在爭取台灣主體性的位置上，但這次蔡政府的承認說，卻似乎僅是在配合美國立場。台灣主體性何在？

記得蔡總統說過要當棋手，現在還好意思這麼說嗎？