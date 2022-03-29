政策轉彎輿論炸鍋？林右昌隔離「3天變10天」網路聲量燒出高點

image source：基隆市政府提供

文/蔡岳霖

基隆小吃店群聚事件再擴大！3月28日再增加12例，累積至今有39人確診，衍生出的個案包括警察、小吃店從業人員及顧客、顧客家屬、顧客家屬同校接觸者，又因為警察群聚擴大，導致基隆市警察局4個警分局全都淪陷。其中，3月24日基隆市長林右昌，頒獎給染疫的基隆警偵查隊長，沒戴口罩近距離合影拍照，隔天，林右昌成為首位自己下令給自己「居家隔離」的地方行政首長，不過，隔離天數只有3天。消息一出，引發網路熱議，不少網友認為隔離天數太短，與一般民眾被隔離的天數明顯不同，挨批「因人設事」，之後，又改口表示隔離天數變成10天。隔離天數突然延長，也讓林右昌創下近三個月最高網路討論度，就連網路熱門關鍵字也都和居家隔離政策有關，包括「病毒、轉彎、護航」等字詞都上榜。

脫口罩頒獎確診員警 林右昌自行下令隔離「3天」 網疑「天生神力」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/12/28～2022/03/27）近3個月的聲量趨勢變化，基隆市長林右昌因為頒獎給確診員警，必須進行居家隔離，事情爆發後，為了安全起見，林右昌宣布居家隔離，成為「首位居家隔離的地方行政首長」，也讓林右昌的網路討論度，在3月25日達到6,519筆，拉抬出一波高峰。隨著基隆疫情持續延燒，再加上林右昌居家隔離天數為3天，引發不少外界好奇和疑慮，因此，在多方考量之下，中央流行疫情中心指揮官陳時中，宣布林右昌隔離時間從3天變10天，同時，林右昌也透過視訊，對外說明基隆市疫情時表示：「不確定該名確診者在會前、會中或會後染疫，因此，指揮中心為求謹慎，遂將隔離時間延長至 10 日。」隔離天數突然延長，網路輿論立刻炸鍋，不少網友批評「隔離天數改變、政策大轉彎，是否因人設事」，更讓林右昌在3月27日的網路聲量衝到6,862筆，衝上近3個月最高峰。雖然，有不少網友「祝福市長平安」，但第一時間宣布隔離時間僅3天，不像一般民眾，若有跟確診者近距離接觸就得立即進行隔離14天，也讓網友酸「3天是有天生神力」，「乾脆改名叫林雙標或者林特權」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

隔離天數僅需3天惹議？「護航、雙標」成林右昌近期網路熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/12/28～2022/03/27），基隆市長林右昌隔離「從3天延長10天」議題，網路熱門關鍵字包括隔離、護航、民進黨、笑死、防疫、轉彎，從關鍵字上可以看的出來，林右昌隔離天數從原有的3天，引起防疫標準、綠色雙標的議題討論，就連民進黨、陳時中的名字，也跟著上榜。針對外界的種種疑問，陳時中28日記者會上再度強調「防疫政策是依照科學做事，絕無因人設事」。另外，截至28為止，基隆市長林右昌已經進行兩次PCR檢測，目前都是陰性，隔離中也持續透過視訊，針對基隆市疫情，對外說明。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月28日至2022年03月27日。



