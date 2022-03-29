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本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

政策轉彎輿論炸鍋？林右昌隔離「3天變10天」網路聲量燒出高點

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

 image source：基隆市政府提供

文/蔡岳霖

基隆小吃店群聚事件再擴大！3月28日再增加12例，累積至今有39人確診，衍生出的個案包括警察、小吃店從業人員及顧客、顧客家屬、顧客家屬同校接觸者，又因為警察群聚擴大，導致基隆市警察局4個警分局全都淪陷。其中，3月24日基隆市長林右昌，頒獎給染疫的基隆警偵查隊長，沒戴口罩近距離合影拍照，隔天，林右昌成為首位自己下令給自己「居家隔離」的地方行政首長，不過，隔離天數只有3天。消息一出，引發網路熱議，不少網友認為隔離天數太短，與一般民眾被隔離的天數明顯不同，挨批「因人設事」，之後，又改口表示隔離天數變成10天。隔離天數突然延長，也讓林右昌創下近三個月最高網路討論度，就連網路熱門關鍵字也都和居家隔離政策有關，包括「病毒、轉彎、護航」等字詞都上榜。

脫口罩頒獎確診員警  林右昌自行下令隔離「3天」  網疑「天生神力」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/12/28～2022/03/27）近3個月的聲量趨勢變化，基隆市長林右昌因為頒獎給確診員警，必須進行居家隔離，事情爆發後，為了安全起見，林右昌宣布居家隔離，成為「首位居家隔離的地方行政首長」，也讓林右昌的網路討論度，在3月25日達到6,519筆，拉抬出一波高峰。隨著基隆疫情持續延燒，再加上林右昌居家隔離天數為3天，引發不少外界好奇和疑慮，因此，在多方考量之下，中央流行疫情中心指揮官陳時中，宣布林右昌隔離時間從3天變10天，同時，林右昌也透過視訊，對外說明基隆市疫情時表示：「不確定該名確診者在會前、會中或會後染疫，因此，指揮中心為求謹慎，遂將隔離時間延長至 10 日。」隔離天數突然延長，網路輿論立刻炸鍋，不少網友批評「隔離天數改變、政策大轉彎，是否因人設事」，更讓林右昌在3月27日的網路聲量衝到6,862筆，衝上近3個月最高峰。雖然，有不少網友「祝福市長平安」，但第一時間宣布隔離時間僅3天，不像一般民眾，若有跟確診者近距離接觸就得立即進行隔離14天，也讓網友酸「3天是有天生神力」，「乾脆改名叫林雙標或者林特權」。

林右昌近三個月網路聲量趨勢變化

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎

隔離天數僅需3天惹議？「護航、雙標」成林右昌近期網路熱門關鍵字 

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/12/28～2022/03/27），基隆市長林右昌隔離「從3天延長10天」議題，網路熱門關鍵字包括隔離、護航、民進黨、笑死、防疫、轉彎，從關鍵字上可以看的出來，林右昌隔離天數從原有的3天，引起防疫標準、綠色雙標的議題討論，就連民進黨、陳時中的名字，也跟著上榜。針對外界的種種疑問，陳時中28日記者會上再度強調「防疫政策是依照科學做事，絕無因人設事」。另外，截至28為止，基隆市長林右昌已經進行兩次PCR檢測，目前都是陰性，隔離中也持續透過視訊，針對基隆市疫情，對外說明。

林右昌隔離從3天延長到10天網路熱門關鍵字

  image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月28日至2022年03月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林右昌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

 

 

 

 


居家隔離 林右昌 基隆

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