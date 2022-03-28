陳時中戒菸 有人肯定 有人說為選舉 綠委稱別歪樓

衛福部長陳時中宣布開始戒菸，適逢接近年底大選，有人解讀可能是選戰起手式。國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，陳時中接任部長時就應該戒菸，做好全民表率，也呼應衛福部國健署推動戒菸，直至今天選舉到了，可能代表民進黨參選市長，才公開宣示戒菸，已經晚了好幾年，也讓人不免跟參選起手式做聯想。

民眾黨立委蔡壁如受訪表示，陳時中戒菸原因，一半可能是為了選舉，另一半則可能是為了菸害防制法。她透露，陳時中曾跟她討論對菸害防制法的看法，那時她就跟陳時中說，「部長你要不要戒菸做個表率」。

蔡壁如說，自己身為一個媽媽、護理師，當然希望每個人都可以戒菸，「戒菸很痛苦，何況陳時中已經六十幾歲，願意說要戒菸還是要嘉獎，勇氣可嘉」。

時代力量立委王婉諭表示，陳時中要戒菸，當然樂觀其成，但國健署多年來降低民眾抽菸的計畫成效可以說是微乎其微，更希望看見陳時中對各類菸品的管制，具體落實在生活當中，尤其是在校園及兒少容易接觸到的環境，別讓下一代的孩子們仍要活在這些危害之中。

民進黨英系人士指出，陳時中選台北市勢在必行，畢竟現在疫情雖然再起，但疫苗多已打到第二劑以上，進入與疫情共存時代，不會因疫情生變，因此陳時中現在戒菸，確實有助提升形象，相信選民也會看到他的用心。

為陳時中成立後援會的民進黨立委何志偉說，畢竟是五十年習慣，要改掉要有很大決心，大家會認為參選起手式，他覺得「是、也不是」 ，常看到知名人物吃某種產品就會被討論，隨陳時中選舉支持度越來越高，抽菸當然也被關注，與其這樣子，身為指揮官下定決心是為了自己健康，也是為了防疫，不單純只是要選市長，「請大家不要歪樓」。