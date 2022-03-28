柯文哲任期倒數 若疫情穩定擬6月出訪新加坡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲任期最後倒數不到九個月，柯文哲今天接受專訪時透露，擬六月去新加坡考察，學習智慧教育跟雙語教育。圖／引用直播
台北市長柯文哲任期最後倒數不到九個月，柯文哲今天接受專訪時透露，擬六月去新加坡考察，學習智慧教育跟雙語教育。圖／引用直播

台北市長柯文哲任期最後倒數不到九個月，柯文哲今天接受專訪時透露，準備六月要去新加坡考察，學習智慧教育跟雙語教育。由於先前曾傳出原本柯文哲今年3月將訪美，卻因疫情取消，柯文哲日前也已指示教育局，6月要去新加坡考察，據了解，若疫情穩定，柯文哲可望親自出訪新加坡考察。

柯文哲今天晚間接受廣播節目「夜光家族」專訪，主持人光禹談到烏克蘭議題，柯文哲突然說其實台灣不錯，如果跟新加坡一樣，台灣會做得更好，新加坡GDP超過4萬，台灣才3萬多，新加坡在各方面表現都比台灣好。

柯文哲也說，其實台北市的雙語教育是抄新加坡的，到今年9月北市雙語學校有79所，約占236校的三分之一，台灣要推動全面雙語，還是需要時間。

柯也說，「我們準備六月要去新加坡考察，學習智慧教育跟雙語教育」，他過去拜訪新加坡內閣，對方坦言如果台灣要走向國際化，就得推雙語教育，所以他從2016年開始推行，2017年正式上線，並逐步慢慢增加。

關於柯文哲稱6月去新加坡考察團，據了解，目前初步擬定會參與考察的人員為教育局，但倘若疫情穩定的話，柯文哲也將一同赴新加坡考察。

新加坡 柯文哲 考察

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