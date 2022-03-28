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美「國家民主基金會」會長首訪台 蘇揆：感受對台重視

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌下午致贈國家民主基金會威爾森「茶王典藏禮盒」，威爾森則回贈《Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism》一書。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌下午致贈國家民主基金會威爾森「茶王典藏禮盒」，威爾森則回贈《Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism》一書。圖／行政院提供

美國「國家民主基金會」會長威爾森一行27日至3月30日率團訪台，今下午前往拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌致詞時表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，代表民主、自由、人權的美國「國家民主基金會」專程訪台，此行還是威爾森上任後出訪的首站，讓人民特別感受到該基金會對台灣的重視與肯定，並彰顯台美雙方友誼。

蘇貞昌致詞時表示，在蔡英文總統領導下，台灣在各方面評比均備受世界肯定及重視，此一成果是透過一代代台灣人民的努力，以及民主夥伴的相互支持，才能享受今天得來不易的自由與民主。

蘇揆指出，今年10月美國國家民主基金會與台灣民主基金會首次在台合作，舉辦「世界民主運動」全球大會，相信全球自由民主夥伴將能更進一步團結合作，讓自由、民主及人權價值獲得全世界更加重視，並展現更大的力量。

蘇揆提到，烏克蘭至今尚未被俄羅斯完全占領，是因世界民主自由國家及夥伴均給予烏克蘭大力支持及聲援，台灣也盡一切力量人道援助，並同聲譴責不自由、不民主的侵略惡行，由此可見全世界自由民主的國家夥伴，應更努力團結合作。

蘇貞昌說，他相信在兩大基金會的共同努力下，全球的自由民主夥伴將能更進一步團結合作，讓自由、民主及人權價值獲得全世界更加重視，並展現更大力量。

威爾森致詞表示，美國國家民主基金會的存在，即是展現對台灣民主、自由的支持；俄羅斯入侵烏克蘭正考驗著全球民主價值，烏克蘭人民展現的勇氣，彰顯民主夥伴要更團結，台灣更要展現對全球民主的貢獻。

威爾森表示，「世界民主運動」全球大會將讓抵台的全球民主人士，見證台灣的成就與所做貢獻，並讓台灣能在全世界民主議題上，具有議題設定的核心地位；進而在拜登政府召開下一屆民主峰會前，台灣能成為全球民主議題的中心。

蘇貞昌下午致贈威爾森「茶王典藏禮盒」，威爾森則回贈《Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism》一書，雙方並合影留念。

烏克蘭 蘇貞昌 美國

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