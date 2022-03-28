「銀河風暴」停業3天 基隆224家小吃店明可申請復業

基隆市這波新冠肺炎疑爆發自銀河小吃店，市府要求全市224家兼營卡拉OK的小吃店，26到28日停業3天。市府產業發展處表示，業者明天起就可申請復業，但應先填寫恢復營業申請表及切結書，市府稽查若不符規定，將依傳染病防治法處罰。

基隆市24日傳出確診個案，衛生局依疫調資料把源頭指向銀河小吃店。基隆市長林右昌與25日確診的受表揚警官，曾在24日晚間警局餐會中未戴口罩合照。林25日表示將自我隔離3天，後來疫情越滾越大，並以不能確定警官染疫時間，27日宣布將居家隔離時間延長為10天。

林右昌26日透過視訊會議說明疫情概況時，宣布全市小吃店兼營卡拉OK店，當天起暫停營業3天，請業者配合進行店內清潔消毒，29日才能復業。

市府產發處長黃健峰今天說，224家配合停業業者如果要恢復營業，可上產發處網站下載「基隆市設置視聽歌唱設備營業場所小吃店(兼營卡拉ok)恢復營業申請表及切結書」，填寫相關資料及備妥從業人員清冊，通報產發處核備。

產發處表示，業者填寫的資料若有虛偽、不實、造假等情形，將承擔刑法、傳染病防治法及相關法令責任。依照現行規定，相關從業人員並應接種2劑疫苗且滿14天，如第2劑滿3個月，應施打第3劑及3日內PCR陰性證明。

基隆小吃店群聚感染案引發關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，八大行業消費者須提出接種3劑疫苗證明（小黃卡、疫苗護照），工作人員也需完成接種第3劑、4月底前每周快篩一次。基隆市224家小吃店申請復業後，工作人員每兩天快篩一次，每周PCR 一次。

中央加強八大行業安全管理後，不少縣市展開稽查勤務，確保業者和消費者遵守規定，避免出現防疫破口。黃健峰表示，基隆八大行業聯合稽查勤務向來有排定期程，26日出勤時發現有2家小吃店仍營業，馬上要求停業，下次稽查時間另行排定。

商品推薦