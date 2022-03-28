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消防員徐國堯免職案書狀送達拖延？銓敘部：非事實

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
消防員工作權益促進會與民間司法改革基金會，上午在立法院召開記者會，指出徐國堯維權遭免職申請釋憲一案，內政部提供憲法法庭答辯書與給當事人的內容不同，銓敘部則是遲給答辯書，造成當事人答辯權益受損，譴責行政機關對此案尚未開庭就出「奧步」。記者許正宏／攝影
消防員工作權益促進會與民間司法改革基金會，上午在立法院召開記者會，指出徐國堯維權遭免職申請釋憲一案，內政部提供憲法法庭答辯書與給當事人的內容不同，銓敘部則是遲給答辯書，造成當事人答辯權益受損，譴責行政機關對此案尚未開庭就出「奧步」。記者許正宏／攝影

高雄市前消防員徐國堯因2012年發起捍衛消防員工作權益遊行，事後被祭出42支申誡後免職，因而向大法官聲請釋憲，憲法法庭明下午將進行言詞辯論。民間團體今舉行記者會質疑，行政機關故意拖延書狀送達。銓敘部則澄清，相關書狀於3月22日即掛號寄出，此一指控並非事實。

消防員工作促進會、民間司法改革基金會、台灣警察工作權益推動會今上午舉行記者會。民團指出，徐國堯2012年舉辦遊行爭取消防員勞動權益，以及向消防局進行工時訴訟後，遭高雄市政府及消防局以3個月內連續祭出42支申誡方式打壓免職，其懲處時間與密集程度，創下公務員懲戒史上罕見案例。

民團代徐國堯反映，本釋憲聲請案準備過程中，遭答辯機關內政部、銓敘部侵害答辯權益。內政部在3月18日提供憲法法庭答辯書，並寄予當事人一份，卻與憲法法庭公布的答辯書狀內容不同；銓敘部應在3月21日提供答辯書予憲法法庭與當事人，當事人卻與委任律師均尚未收到銓敘部答辯書。

民團質疑，行政機關行為已造成當事人答辯權益受損，更無法確認行政機關是否提供正確書狀予當事人進行答辯，此種訴訟策略恐使當事人訴訟權益受損。

銓敘部表示，3月21日函檢送言詞辯論意旨書至憲法法庭，並以影本副知徐國堯。經查詢中華郵政國內快捷/掛號/包裹查詢系統得知，言詞辯論意旨書影本於3月22日交付郵寄，經3月23日、3月24日郵局投遞不成功（無回應），於3月25日到達郵局支局招領，並於3月28日上午投遞成功（已送達聲請人）。

銓敘部表示，相關書狀均依憲法法庭通知書所載的期限內完成發文，但郵寄過程及聲請人收受時間，非銓敘部所能掌握。

消防員 內政部

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