促轉條例增平復行政不法 國民黨大方向認同條文待協商

促轉會將於5月底結束任務，立法院司法及法制委員會今初審通過促轉條例部分條文修正草案等配套修法。其中對於新增「平復行政不法」部分，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示大方向認同，但對於定義仍有疑義，由於現場無法取得共識，部分條文將保留至黨團協商處理。

司法及法制委員會今併案審查行政院函請審議促進轉型正義條例部分條文修正草案等案。曾銘宗首先詢問促轉會代理主委葉虹靈，行政不法定義為何？他並強調，國民黨支持增加平復行政不法的大方向，但若定義不明，行政機關難以執行，恐造成另外的「行政不法」。

葉虹靈回應，過去平復部分限於司法判決，但很多人民的財產、生命、自由因行政不法而喪失，卻無法概括，增訂的行政不法的定義，為威權統治時期政府機關或公務員為達成鞏固威權統治目的，違反自由民主憲政秩序，侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權的處分或事實行為。

國民黨立委陳玉珍也質疑，未來促轉會結束後，行政不法該由哪個機關接續認定？另金馬地區在威權統治時期所受到的不法待遇，也應列在條文規範內，而不是只有台灣地區，希望條文寫得更加明確。

法務部次長蔡碧仲表示，促轉會規畫將業務移給法務部，若確定由法務部承接，將由委員會認定及設置要點。葉虹靈補充，促轉條例範圍至1992年，就是因為金馬至1992年才解嚴，在第6條第1項中就可以涵蓋金馬地區。

不過，相關條文經討論後，朝野無法達成共識，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委黃世杰裁示，保留交黨團協商處理。

此外，司法及法制委員會今也初審通過「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」草案，但朝野立委對於行政院版草案所設賠償金額及基準有疑義，認為賠償過少，黃世杰裁示，相關條文待之後黨團協商討論，較無爭議條文則先通過。