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常態停電惹議 侯友宜：人民要的就是「不要給我停電」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜指出，人民要的很簡單，「就是你不要給我停電」。
侯友宜指出，人民要的很簡單，「就是你不要給我停電」。

國民黨在去年四大公投被認為是全軍覆沒，許多深藍選民將新北市長侯友宜當成戰犯，核電問題也被拿出來討論。侯友宜接受節目「今日誰來沛」主持人鍾沛君專訪時表示，只要能處理好核安、核廢料都能討論，並反過來提到，中央應該正視缺電問題，人民要的就是「不要給我停電」，另外還提到他沒那個閒功夫整天去跟人家整天吵來吵去。

侯友宜說，他不懂政治，人生15個職位很多都是警察，當副市長也是像公僕，早出晚歸，他覺得最重要的是做對的事情，國家人民一定遠超過黨跟派，所以要選擇做事的態度，不是要製造對立跟衝突，降低國家團結，每天選舉跟人家吵來吵去，我才沒有那些閒工夫，浪費他的時間。

侯友宜表示，他出來選舉就講很清楚，希望不要用衝突、對立的方式去看對方，盼尋求大家可以接受的方向一起往前走，公投本身是可以討論的，但沒有一下四個都同意或四個不同意，那不想選四個的人怎麼辦？

侯友宜說，大家要好好理性思考去面對、回應，這才是他們應有的態度，也許有些人對他有不同看法，他都虛心接受，有時候大家要將心比心，在這個過程中，也要謝謝很多人給他意見，這些都是好的，好朋友才會跟他說，大家就包容並努力往前走。

針對核四議題，侯友宜回應，新北包括核四有3座核電廠，大家回想1985年，台灣的核能穩定供電占了52%，現在剩下1成，在整個能源轉型中要記得配套措施得完善，穩定供電才可以讓產業發展、國家安定，這勢必是要做的事情，不要忘記核能當初的汗馬功勞，讓台灣經濟成長。

侯友宜提到，當然也要看台灣如何面對核廢料、核四安全的問題，核廢料能不能處理，很多國家的處裡的方式都能借鏡，甚至比爾蓋茲也在研究如何縮小簡化、再利用，只是大家願不願意面對核廢料根核安的處理，如果可以妥善處理，當然都是可以思考的層面。

侯友宜指出，核能問題是政府應該好好思考的，因為今天如果都仰賴國外進口能源，國家會安定嗎？民眾的生命都掌握在別人手裡，這其實還是要靠自己。

侯友宜表示，能源轉型的時候，地方政府一定全力配合，但中央真的要好好思考 這是國安問題、產業問題、人民生活問題，最近為什麼那麼常跳電？他覺得因素很多，但最重要的是政府要拿出魄力解決問題，像太陽下山，就沒有太陽光電，政府講了很多次備載容量，但就是供應不上，「跟你數據有落差嘛」，人民要的很簡單，就是「我不想缺電，就是你不要給停電」。

侯友宜 核廢料

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