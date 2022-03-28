六成民眾不滿國民黨 侯友宜：大破大立改革的良機

國民黨主席朱立倫喊出年底要拿下16個縣市，不過民調顯示有6成民眾不喜愛國民黨，侯友宜在接受「今日誰來沛」主持人鍾沛君訪問時也提到，這其實是個良機，國民黨也許能此機會「大破大立」進行改革，調整步伐，重新脫胎換骨。

侯友宜說，每個人都是在不同角色上，黨有黨的角色，他現在是新北市長的角色，每個人扮演的不同，他只要把新北市長做好，讓大家對國民黨、團隊有好感，那這樣也是好事。

侯友宜指出，不管在國民黨哪個位置，只要做好事情，大家都會肯定，都是加成效果，也許現在國民黨看起來討厭度很高，但人生有高有低，一時的低不代表永遠的低，最重要的是從過程中學習檢討自我，讓自己變得更好。

侯友宜表示，當失去的時候，要看得到「失」，才會有「得」， 就算他現在民調看起來很高，但如果沒有不斷反省自己，危機可能就會悄悄到來。

侯友宜說，他倒不覺得大家現在對國民黨不滿意是種嚴重危機，國民黨反而能藉此機會，思考如何脫胎換骨，大幅度改變、改革，若能這樣想，那這不是良機嗎？

侯友宜指出，你看他失，我看他是得，人民對國民黨有很多期待，所以才會討厭，只要大幅度改變，調整步伐、符合民意就是對的，他也是扮演這個角色，黨也是扮演這個角色，國家只有1個，2300萬人都是最重要的家人，要好好守護，只要衝突都要給予包容。