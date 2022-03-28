俄烏戰爭啟示 陳明通：中共犯台更謹慎 台灣須精進戰備

關於俄烏戰爭走向，國安局長陳明通今天在立法院被問及俄烏戰爭是否打半年、一年時，他表示「有這個可能」，未來也可能持續「邊打邊談」；而對於中國大陸在俄烏戰爭學到的教訓，陳明通表示，俄羅斯的核武嚇阻，一定程度影響了美國，中國大陸應對此有所啟發，但美國雖受影響卻仍「幾乎都是介入」這場戰爭，陳明通認為，中國武力犯台將更謹慎，台灣必須料敵從寬，做好更精進戰備的準備。

立法院外交及國防委員會今邀請陳明通進行業務報告，面對立委關切中國大陸在俄烏戰爭學到的教訓，陳明通說，北京可能認為烏克蘭戰爭是一個機會，促使「東會上來、西還是要降，他們更有自信」。

陳明通指出，美國面對俄羅斯總統普亭的核嚇阻，確實有一定程度的效果，「中國本身恐怕有一些啟發，我們必須非常審慎」，因為烏克蘭戰爭美軍沒有介入，是怕引發所謂第三次大戰，但實際上美國「基本上都幾乎都是介入」，包括整個data link等，而美國跟烏克蘭沒有謂烏克蘭關係法，都可以介入到這種程度了，何況台美有台灣關係法？現在拜登政府一直把它擺在前面。

陳明通說，「有法的依據，他(美國)這可以有行動的」，所以「沒有烏克蘭關係法都可以這樣的，有台灣關係法的話，介入會更深」。

陳明通指出，烏克蘭戰爭給北京相當程度的警醒，就是不能輕易發動戰爭，因此會檢討這場戰爭帶給俄羅斯的缺失，未來不動則已，要動的話絕對是全面性，所以「我們更要料敵從寬，做好更精進的準備」。

立委也關切，烏俄戰爭未來發展為何？陳明通表示，他日前曾表示，烏俄戰爭大概打半個月至一個月會有初步成果，如今來看，俄國「斬首」並扶植新政權的目標失敗。

陳明通表示，現階段有幾個指標有待觀察，例如俄國是否採取大規模殺傷力武器打擊烏國，但現階段來看，俄國不敢用此武器，對於佔領基輔也比較遲疑。若基輔當局持續抗衡戰爭會走向長期發展。假如烏克蘭持續展現強大的抗敵意識，且俄軍的後勤遭遇問題，對俄國而言，戰事也可能打不下去。

陳明通說，俄國曾表示若生存遭受威脅可能動用核武，若普亭使用戰術性核武，局勢即會升溫，但若使用戰術性核武、戰略性核武致使導致第三次世界大戰，這是各方不樂見的。

立委追問，烏俄戰爭再打半年、一年的可能性是否很高？俄國動用核武的機率高不高？陳明通說，有這個可能，但若中、美等國介入斡旋，就有機會降低衝突，不然可能就會「邊打邊談」持續下去。至於俄國動用核武的機率，「1%的可能性都是悲劇」，要想辦法杜絕。