反萊豬醫師發起擋輻食公投 即日起徵求連署

投入反萊豬公投的蘇偉碩、王文心夫婦今天在立法院開記者會公布兩項「擋輻食」的主文，徵求提案連署。蘇偉碩表示，因為南韓對於日本食品的輻射管制措施，已經過WTO爭端解決機制認定沒有違反SPS協定，這次提出的兩項公投，一項是針對邊境管制，要求不得低於南韓對日本食品的管制和檢驗標準，一項是針對進口後的市場管理，要求中央在各縣市設立國家實驗室，提供各縣市衛生機關行政查驗或民眾自行送驗日本食品的需求。

蘇偉碩發起的擋輻食公投主文分別是，「您是否同意政府對於日本進口食品之輻射管制與檢驗措施，應不少於韓國政府對於日本食品實施之管制與檢驗措施？」、「您是否同意政府應在每一縣市設置國家級食品輻射檢驗實驗室，負責檢驗當地縣市政府或民眾送驗的食品樣本？」

蘇偉碩表示，行政院趁去年4大公投均未通過之時機，在2月8日公布開放日本311核災周邊食品進口。但本次開放前，衛福部和食藥署並未廣泛進行社會溝通，也沒有公布完整的風險評估報告與食品風險評估諮議會的會議紀錄。如果不是在野黨以霸佔主席台杯葛行政命令審查程序，執政黨也沒有要開公聽會的意願。

王文心則引用科學期刊報告指出，低劑量的輻射有可能引發基因表現改變，引發癌症和非癌症的健康風險，這些基因表現改變造成的不穩定可能遺傳到下一代。根據WTO的SPS協定第5.7條，台灣政府可以基於日本食品中低劑量輻射是否安全的科學證據還不充足，暫時停止日本特定地區與特定品項的食品進口，並對所有日本進口食品採取嚴格的輻射檢驗。

王文心說，願意參與第一階段連署提案的公民，可以上網下載提案書，填寫正確的個人資料後，郵寄到「高雄市鼎泰郵局第67號信箱 蘇偉碩 收」即可。他們也會陸續接洽各縣市願意設置連署站的民意代表服務處或個人與商家，提供現場連署的場地。