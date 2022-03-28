習政權穩固否？陳明通：其興也勃焉、其亡也忽焉

立委披露，中共大外宣網站近期出現公然反中共領導人習近平的長篇文章，她詢問國安局長陳明通「習政權」目前是否穩固？陳明通表示，國安局不公開評論對岸領導人，且需綜合研判才能提出私下說明。但他也表示，「其興也勃焉、其亡也忽焉」，現在看起來現在相當不錯，但也可能一夕間垮台。

國安局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。他答詢間披露，國安局本月公開證實中共一架軍機南海失事後，曾遭中共「在地協力者」施壓質疑，因此許多問題不便公開評論。

國民黨立委吳斯懷質詢時詢問，國內有沒有美國幫助成立的生物實驗室？網路報導宣稱有10個？陳明通表示，這不方便透露。立委提醒，此事敏感，恐影響中共犯台因素。

民進黨立委林淑芬則詢問，中共大外宣網站今年1月間出現一篇長達四萬餘字的反習文章，她詢問陳明通「習近平的執政是否是穩定狀態？」陳明通表示，任何統治者都會受到民眾壓力與挑戰，民主國家有定期選舉或公投去解決這個問題，但獨裁國家沒有這個東西，當年的黃炎培（知名中國教育家）見了毛澤東講過一句話：「其興也勃焉、其亡也忽焉」。這故事就是毛澤東快要拿下天下後，對於一個獨裁者，他很清楚，看起來現在相當不錯，其興也勃焉，但其亡也忽焉，可能一夕間垮台了。

但陳明通說，他拜讀過這篇文章，知道來龍去脈，但他不評論文章，也不公開評論對岸領導人。立委關切表示，習近平政權是否有裂痕，若習政權涉及判斷錯誤，恐也對台海情勢出現判斷錯誤。

陳明通說，如何評價，是方法論問題，不會只有一個方法。國安局要綜合研判才能提出說明。