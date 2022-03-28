快訊

奧斯卡／免疫疾病造成掉髮 威爾史密斯為老婆揍人原因曝光

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習政權穩固否？陳明通：其興也勃焉、其亡也忽焉

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委林淑芬則詢問，中共大外宣網站近期出現一篇長達四萬餘字的反習文章，她詢問陳明通「習近平的執政是否是穩定狀態？」圖／取自立法院直播畫面
民進黨立委林淑芬則詢問，中共大外宣網站近期出現一篇長達四萬餘字的反習文章，她詢問陳明通「習近平的執政是否是穩定狀態？」圖／取自立法院直播畫面

立委披露，中共大外宣網站近期出現公然反中共領導人習近平的長篇文章，她詢問國安局陳明通「習政權」目前是否穩固？陳明通表示，國安局不公開評論對岸領導人，且需綜合研判才能提出私下說明。但他也表示，「其興也勃焉、其亡也忽焉」，現在看起來現在相當不錯，但也可能一夕間垮台。

國安局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。他答詢間披露，國安局本月公開證實中共一架軍機南海失事後，曾遭中共「在地協力者」施壓質疑，因此許多問題不便公開評論。

國民黨立委吳斯懷質詢時詢問，國內有沒有美國幫助成立的生物實驗室？網路報導宣稱有10個？陳明通表示，這不方便透露。立委提醒，此事敏感，恐影響中共犯台因素。

民進黨立委林淑芬則詢問，中共大外宣網站今年1月間出現一篇長達四萬餘字的反習文章，她詢問陳明通「習近平的執政是否是穩定狀態？」陳明通表示，任何統治者都會受到民眾壓力與挑戰，民主國家有定期選舉或公投去解決這個問題，但獨裁國家沒有這個東西，當年的黃炎培（知名中國教育家）見了毛澤東講過一句話：「其興也勃焉、其亡也忽焉」。這故事就是毛澤東快要拿下天下後，對於一個獨裁者，他很清楚，看起來現在相當不錯，其興也勃焉，但其亡也忽焉，可能一夕間垮台了。

但陳明通說，他拜讀過這篇文章，知道來龍去脈，但他不評論文章，也不公開評論對岸領導人。立委關切表示，習近平政權是否有裂痕，若習政權涉及判斷錯誤，恐也對台海情勢出現判斷錯誤。

陳明通說，如何評價，是方法論問題，不會只有一個方法。國安局要綜合研判才能提出說明。

國安局 陳明通 中共

延伸閱讀

網紅拍片誇中國撤僑快 國安局第一時間揭假訊息

國安局長陳明通：戮力從事反斬首工作 並將作制度改革

談兩岸相互承認論 國安局長：兩岸問題解決要有創意

陳明通：北京要統一台灣是陽謀

相關新聞

俄烏戰爭啟示 陳明通：中共犯台更謹慎 台灣須精進戰備

關於俄烏戰爭走向，國安局長陳明通今天在立法院被問及俄烏戰爭是否打半年、一年時，他表示「有這個可能」，未來也可能持續「邊打...

反萊豬醫師發起擋輻食公投 即日起徵求連署

投入反萊豬公投的蘇偉碩、王文心夫婦今天在立法院開記者會公布兩項「擋輻食」的主文，徵求提案連署。蘇偉碩表示，因為南韓對於日...

恢復1年義務役傳定案 綠委：勿過度簡化 給國防部檢討空間

國防部長邱國正在立法院說，四個月軍事訓練役無法打仗，但修法太慢，傾向不修法。昨天又傳出國防部與軍方代表已向蔡英文總統報告，會議結論恢復一年制義務役徵兵，啟動時機交蔡英文決定，宣布後一年開始實施。 對於恢復一年制義務役徵兵，或修法將軍事訓練役由現行四個月延長為10個月相關報導，總統府目前對外說法仍是全案交國防部就各方意見研議中，尚未定案。...

習政權穩固否？陳明通：其興也勃焉、其亡也忽焉

立委披露，中共大外宣網站近期出現公然反中共領導人習近平的長篇文章，她詢問國安局長陳明通「習政權」目前是否穩固？陳明通表示，國安局不公開評論對岸領導人，且需綜合研判才能提出私下說明。但他也表示，「其興也勃焉、其亡也忽焉」，現在看起來現在相當不錯，但也可能一夕間垮台。

民團立院聲援徐國堯釋憲案 呼籲落實憲法平等

高雄市消防局前消防員徐國堯因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，事後遭市府與消防局3個月內連記42支申誡後免職，徐國堯向大法...

國安局長陳明通：戮力從事反斬首工作 並將作制度改革

關係正副總統與政府核心運作的「復安專案」軍事預警情資爆增，國安局長陳明通今天在立法院表示，他不評論媒體報導。但對反斬首工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。