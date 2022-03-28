快訊

台灣人直擊上海「封城」：全民瘋狂搶菜、黃浦江兩岸不同步

藍營高雄左楠市議員初選7人變5人 今簽黨內初選規約

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市左營區黨部主委余華淵（左三）今天帶著投入左楠區黨內初選黨員白喬茵（左一）、李昶志（右三）、李鎧名（右一）等人拜會高市議會。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市左營區黨部主委余華淵（左三）今天帶著投入左楠區黨內初選黨員白喬茵（左一）、李昶志（右三）、李鎧名（右一）等人拜會高市議會。記者林巧璉／攝影

高雄市左楠區選戰瞬息萬變，參與國民黨內初選者從7人變5人，力拚初選的李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名等5人今首度合體，拜會高市議長曾麗燕，更簽下初選規約，規定不可攻擊同志、黨部，初選結束後不可拒絕擔任出線者的輔選要職，展現團結決心。

今天欲參與初選的5人都在議長室簽下「國民黨高雄市左營楠梓區黨部2022參選議員初選同志規約」，規約載明，為公平、公正、公開，民調結束後區黨部將會把初選民調、錄音檔等紀錄光碟發還給參選人。

依規約規定，參選人不能有攻伐其他參選人和黨部的言論、行為，將視情節嚴重性，送交市黨部調查處理，嚴重違規將停止初選權利。另外，為展現團結精神，參選者需同意為出線者輔選，不可拒絕擔任其競選總部要職。

李昶志說，國民黨的改變要從青年世代做起，雖然左楠區黨內競爭激烈，但都沒有脫序、攻擊的行為。今天拜會議長時才看到這份黨內初選規約，簽名之前大家有意見交換，5人都完成簽名。

白喬茵表示，身為女性自己未感受到特別優勢，倒是近期常有一些令自己困擾的傳言，「外界傳言我是空降，非本地人，我已經嫁來高雄10年怎麼不是在地人？」白喬茵認為，這些小話都會對選情造成影響，但自己一定會努力爭取提名。

原欲參與初選的國民黨中央委員孫健萍確定不參選議員選舉，孫健萍今表示，決定將機會讓給年輕世代，自己則要做更艱難的事，只要國民黨有需要自己都會挺身而出，不排斥任何挑戰。

國民黨高雄市左營楠梓區黨部2022參選議員初選同志規約，參與初選的5人都簽名。記者林巧璉／翻攝
國民黨高雄市左營楠梓區黨部2022參選議員初選同志規約，參與初選的5人都簽名。記者林巧璉／翻攝
國民黨中央委員孫健萍確定不參與年底高市議員選舉。記者林巧璉／攝影
國民黨中央委員孫健萍確定不參與年底高市議員選舉。記者林巧璉／攝影

2022大選

延伸閱讀

高雄訂外送平台業者管理自治條例 每日工時上限12小時

高雄愛河之心冒男性浮屍 身分不明警方採證中

朱立倫反對修憲複決綁大選 民進黨：國民黨露出真面目

台中藍營首梯9選區參選人浮出檯面 遭羈押議員也領表

相關新聞

藍營高雄左楠市議員初選7人變5人 今簽黨內初選規約

高雄市左楠區選戰瞬息萬變，參與國民黨內初選者從7人變5人，力拚初選的李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名等5人今首度合...

國安局長陳明通：戮力從事反斬首工作 並將作制度改革

關係正副總統與政府核心運作的「復安專案」軍事預警情資爆增，國安局長陳明通今天在立法院表示，他不評論媒體報導。但對反斬首工...

不鬆口連任是為2024？ 侯友宜：有現在面臨的挑戰

新北市長侯友宜對競選連任遲遲不鬆口，他今出席活動時表示「把握當下」，面對還有好幾個月的事情，應該先處理當下的挑戰，像他現...

讓媽媽更憂鬱的「產後關懷電話」 還不如別打？

近期一則來自衛生所的產後關懷電話，在孕產婦、母嬰相關社團中引發熱烈討論。原來這支電話，成了產後媽媽的壓力來源之一，且眾多產婦都深受其擾。這種不明就裡的產後關懷機制，已淪為量化數據與強調政策KPI的工具，與關懷本質背道而馳，更恐怕成為壓垮產後憂鬱的最後一根稻草。...

影／太魯閣事故傷者陳情 王國材允諾與傷者及家屬會面

太魯閣事故傷者上午到立法院外陳情，事故傷者抱怨交通部長王國材會面爽約避不見面，受害者要求納入台鐵外部監督機制也沒有得到回...

樹林科技廠有新增確診？ 侯友宜：相關疫情非常穩定

新北疫情持續發展，引發各界關注，包含確診個案及防疫措施等，新北市長侯友宜表示，樹林科技廠相關疫情目前非常穩定，今天僅有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。