藍營高雄左楠市議員初選7人變5人 今簽黨內初選規約

高雄市左楠區選戰瞬息萬變，參與國民黨內初選者從7人變5人，力拚初選的李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名等5人今首度合體，拜會高市議長曾麗燕，更簽下初選規約，規定不可攻擊同志、黨部，初選結束後不可拒絕擔任出線者的輔選要職，展現團結決心。

今天欲參與初選的5人都在議長室簽下「國民黨高雄市左營楠梓區黨部2022參選議員初選同志規約」，規約載明，為公平、公正、公開，民調結束後區黨部將會把初選民調、錄音檔等紀錄光碟發還給參選人。

依規約規定，參選人不能有攻伐其他參選人和黨部的言論、行為，將視情節嚴重性，送交市黨部調查處理，嚴重違規將停止初選權利。另外，為展現團結精神，參選者需同意為出線者輔選，不可拒絕擔任其競選總部要職。

李昶志說，國民黨的改變要從青年世代做起，雖然左楠區黨內競爭激烈，但都沒有脫序、攻擊的行為。今天拜會議長時才看到這份黨內初選規約，簽名之前大家有意見交換，5人都完成簽名。

白喬茵表示，身為女性自己未感受到特別優勢，倒是近期常有一些令自己困擾的傳言，「外界傳言我是空降，非本地人，我已經嫁來高雄10年怎麼不是在地人？」白喬茵認為，這些小話都會對選情造成影響，但自己一定會努力爭取提名。