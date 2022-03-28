國安局長陳明通：戮力從事反斬首工作 並將作制度改革

關係正副總統與政府核心運作的「復安專案」軍事預警情資爆增，國安局長陳明通今天在立法院表示，他不評論媒體報導。但對反斬首工作，一直是國安局工作重點，並將「作一個制度改革」；對近期威脅程度是否提高？他說，「最近還好」。

國安局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。包括民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委陳明文、林淑芬質詢時都關切「復安專案」軍事預警情資爆增的報導。陳明文表示，此訊息並非空穴來風。

陳明通答詢時表示「不評論」媒體報導，以情報工作涉及機敏，多次表示詳細內容私下向立委說明。陳明文質詢時說，這種威脅情報是來自境外或境內，陳明通說「都有」我們要料敵從寬；立委追問預警情資如何分類？過去兩年來這麼嚴重嗎？陳明通說，他上任以來，對反斬首行動，如何保護元首、維持政府機關核心運作，向來是工作重點，他們戮力從公，努力確保，並且作一個制度上的改革。對近期威脅程度是否提高？他說，「最近還好」。

但陳明通說，這種斬首行動常出其不意的，要把每天都當成一個單獨的CASE來看，不能用過去來推論現在。

境內威脅國安局是否有專案因應，陳明通說，國安局本於職責，非常關注類情。維安情資會協請檢調。

林淑芬則表示，「反斬首」其實是「萬鈞計畫」的範疇，反斬首是總統遇到危急事件或恐怖攻擊，為避免敵人進行斬首，因此護送元首至安全指揮所的維安計畫，而「復安計畫」則是政府面臨危機時持續政府核心功能的運作，並保護重要關鍵措施。

她進一步說，復安計畫不但賴副總統沒參加過，包括現任行政院長蘇貞昌、經濟、交通部、陸委會、退輔會等核心首長，也都沒參加過。

陳明通表示，3月10日國安局書面報告在立法院證實共軍一架軍機在南海失事，他並沒有後續評論，此訊息有許多中共「在地協力者」試圖來逼問國安局，質疑國安局不明瞭狀況，想探知國安局為什麼這清楚，因此他有些話必須私下報告。