快訊

台灣人直擊上海「封城」：全民瘋狂搶菜、黃浦江兩岸不同步

不鬆口連任是為2024？ 侯友宜：有現在面臨的挑戰

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜對競選連任遲遲不鬆口，他今出席活動時表示「把握當下」，面對還有好幾個月的事情，應該先處理當下的挑戰，像他現在除防疫外，還有給市民的承諾及改變要去持續執行。至於是否要直攻2024總統大位？他則說，他現在是新北市長，大家一起加油。

2024縣市長選戰就要到來，新北市作為全國最大縣市，一直是各界關注焦點，新北市長侯友宜一直對是否連任沒有鬆口，甚至在接受專訪時還反問主持人「你怎麼知道我不會退休？」，引發各種聯想。他今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」後，再回答相關問題。

侯友宜回應，每一個人都是把握當下，面對未來還有好幾個月的事情，其實大家都不要想那麼複雜，每一個人有每一個人現在要面臨挑戰的問題，就像他現在最重要挑戰除了防疫之外，還得把握市府團隊曾經許諾給市民這幾年的建設及改變，如果有哪些沒有做好的就趕快，這才是他心之所繫的地方。

侯友宜提到，現在離提名還有一段時間，尤其大家每天工作都很忙碌，還是希望在忙碌過程中讓市民感受新北市是在進步的，這才是他最重要該把握的時間。 至於遲遲不鬆口要連任，是否因為考慮要直攻2024總統大位？侯友宜則說，他現在是新北市長，大家一起加油，謝謝。

新北市長侯友宜今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，展示水利建設成果。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，展示水利建設成果。記者李成蔭／攝影

侯友宜

延伸閱讀

清明連假讓疫情創高峰？ 侯友宜指邊境鬆綁成境內挑戰

樹林科技廠有新增確診？ 侯友宜：相關疫情非常穩定

侯友宜稱永和警採檢陽性 衛生局急澄清：口誤

黃珊珊文景之治？蔣萬安：民眾想看未來願景非回顧歷史

相關新聞

國安局長陳明通：戮力從事反斬首工作 並將作制度改革

關係正副總統與政府核心運作的「復安專案」軍事預警情資爆增，國安局長陳明通今天在立法院表示，他不評論媒體報導。但對反斬首工...

不鬆口連任是為2024？ 侯友宜：有現在面臨的挑戰

新北市長侯友宜對競選連任遲遲不鬆口，他今出席活動時表示「把握當下」，面對還有好幾個月的事情，應該先處理當下的挑戰，像他現...

讓媽媽更憂鬱的「產後關懷電話」 還不如別打？

近期一則來自衛生所的產後關懷電話，在孕產婦、母嬰相關社團中引發熱烈討論。原來這支電話，成了產後媽媽的壓力來源之一，且眾多產婦都深受其擾。這種不明就裡的產後關懷機制，已淪為量化數據與強調政策KPI的工具，與關懷本質背道而馳，更恐怕成為壓垮產後憂鬱的最後一根稻草。...

影／太魯閣事故傷者陳情 王國材允諾與傷者及家屬會面

太魯閣事故傷者上午到立法院外陳情，事故傷者抱怨交通部長王國材會面爽約避不見面，受害者要求納入台鐵外部監督機制也沒有得到回...

樹林科技廠有新增確診？ 侯友宜：相關疫情非常穩定

新北疫情持續發展，引發各界關注，包含確診個案及防疫措施等，新北市長侯友宜表示，樹林科技廠相關疫情目前非常穩定，今天僅有1...

影／公投綁大選爭議 藍綠兩黨總召爭執不下

「18歲公民權」修憲案今起公告半年，立法院長游錫堃、秘書長林志嘉上午與民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。