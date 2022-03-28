不鬆口連任是為2024？ 侯友宜：有現在面臨的挑戰

新北市長侯友宜對競選連任遲遲不鬆口，他今出席活動時表示「把握當下」，面對還有好幾個月的事情，應該先處理當下的挑戰，像他現在除防疫外，還有給市民的承諾及改變要去持續執行。至於是否要直攻2024總統大位？他則說，他現在是新北市長，大家一起加油。

2024縣市長選戰就要到來，新北市作為全國最大縣市，一直是各界關注焦點，新北市長侯友宜一直對是否連任沒有鬆口，甚至在接受專訪時還反問主持人「你怎麼知道我不會退休？」，引發各種聯想。他今上午出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」後，再回答相關問題。

侯友宜回應，每一個人都是把握當下，面對未來還有好幾個月的事情，其實大家都不要想那麼複雜，每一個人有每一個人現在要面臨挑戰的問題，就像他現在最重要挑戰除了防疫之外，還得把握市府團隊曾經許諾給市民這幾年的建設及改變，如果有哪些沒有做好的就趕快，這才是他心之所繫的地方。