樹林科技廠有新增確診？ 侯友宜：相關疫情非常穩定

近期一則來自衛生所的產後關懷電話，在孕產婦、母嬰相關社團中引發熱烈討論。原來這支電話，成了產後媽媽的壓力來源之一，且眾多產婦都深受其擾。這種不明就裡的產後關懷機制，已淪為量化數據與強調政策KPI的工具，與關懷本質背道而馳，更恐怕成為壓垮產後憂鬱的最後一根稻草。...

2022-03-28 13:00