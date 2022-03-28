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樹林科技廠有新增確診？ 侯友宜：相關疫情非常穩定

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
侯友宜今早出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
侯友宜今早出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北疫情持續發展，引發各界關注，包含確診個案及防疫措施等，新北市長侯友宜表示，樹林科技廠相關疫情目前非常穩定，今天僅有1例隔離中陰轉陽，至於三重業務相關疫情，以及接種第三劑疫苗等防疫措施，都將一併於下午3時防疫記者會做說明。

新北市昨新增7名本土居家隔離陽性個案，其中包含1例與基隆確診案相關、2例與樹林科技廠相關、4例與三重確診案相關，引發各界關注。侯友宜今早出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」，於會後接受媒體聯訪。

侯友宜說明，有關樹林科技廠相關，目前都非常穩定，今天有1例個案是隔離中陰轉陽。衛生局指出，該個案於居隔期期間出現症狀，二採陰轉陽，為今日預計公布個案，相關細節會在下午3時的防疫記者會一起做說明。

另外，有關三重業務1傳4等個案情況、在1922平台關閉後該如何做疫苗預約，以及如何促進移工接種第三劑疫苗等，侯友宜也說，相關疫情及防疫措施都將一併於下午防疫記者會做說明。

侯友宜今早出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」。記者李成蔭／攝影
侯友宜今早出席「魔法水樂園-新北水利建設成果展開展記者會」。記者李成蔭／攝影

侯友宜 疫情

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