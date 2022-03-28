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談兩岸相互承認論 國安局長：兩岸問題解決要有創意

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信（左）質詢表示，三月上旬美拜登總統特使團曾來過台灣，是否曾提及我國防戰力不足，要求我恢復徵兵？圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委陳以信（左）質詢表示，三月上旬美拜登總統特使團曾來過台灣，是否曾提及我國防戰力不足，要求我恢復徵兵？圖／取自立法院直播畫面

針對陸委會主委邱太三提出兩岸相互承認論，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，兩岸問題要解決，雙方一定要有創意。但立委要求國安局必須啟動國安影響評估，質疑此舉恐打破兩岸維持現狀原則。

國安局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。國民黨立委陳以信質詢表示，三月上旬美拜登總統特使團曾來過台灣，是否曾提及我國防戰力不足，要求我恢復徵兵？

陳明通表示，他現在沒辦法回答這個問題。立委表示：「那就是有」。但陳明通說，不能這樣推論。陳明通說，美團來訪，就是美方某種程度戰略清晰、戰略再保證。

陳以信表示，依他與美方政要接觸經驗，他很清楚美國的態度。陳明通曾保證蔡總統任內兩岸和平，但現在為何要改成徵兵、役期要延長？

陳明通說，一方面這個議題（恢復徵兵）還在討論，而烏克蘭這件事對北京有一個啟發，就是不輕易發動戰爭，但要發動一定是全面性，相對此事我國更要強化國防建設。

但立委質疑，國安局長保證蔡總統任內兩岸和平，我國卻要恢復徵兵、延長役期？陳明通說，不能這樣推論，不然保證和平軍隊難道要解散算了？因匪類謀我日亟，所以要建軍備戰，這一點沒有衝突。

而對邱太三表示兩岸要互相承認主權，陳以信要求國安局作國安影響評估，評估這項主張會否對國安造成衝擊。他質疑，中共主權若涵蓋台灣，我方有承認它的空間嗎？我方怎麼可能承認它的主權？更不用說中華民國憲法主權涵蓋大陸，對方怎麼可能承認我們！

陳明通說，兩岸問題要解決，雙方一樣要有創意。但立委質疑，抺煞我方對主權的堅持不叫創意。

面對立委追問，陳明通一連5次說「私下跟委員報告」，態度謹慎低調。

國安局 陳明通

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