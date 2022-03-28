影／立院今公告18歲公民權修憲案 游錫堃籲民眾支持

立法院長游錫堃今與朝野黨團總召共同在立法院群賢樓公告「18歲公民權」憲法修正案。游錫堃表示，修憲案自今天起公告半年。有效同意票須超過選舉人總額的半數。若以2020年總統大選選舉人數換算，必須超過965萬票才能通過。他呼籲全國同胞積極站出來投下贊成票，一舉通過修憲門檻，共同完成擴大青年參與的修憲歷史任務。

游錫堃受訪時表示，感謝朝野黨團共襄盛舉，通過18歲公民權修憲案，這次修憲案跟過去7次修憲案不同，是17年來立法院通過後交由公民複決，可以說是歷史上第一次用公民複決方式讓修憲案生效，非常珍貴。

至於要不要綁大選，游錫堃說，立法院4黨都同意且趕在3月底公告，就是希望6個月完成公告後送中選會，主觀上希望來得及綁年底選舉，但中選會願不願意，尊重中選會職權。

游錫堃表示，這次修憲案攸關18歲到20歲之間、將近90萬人參與投票，讓年輕人共同決定國家前途，意義非常重大，也讓台灣重大決策有年輕人的意見，讓所有決策更貼近年輕化。呼籲全國同胞積極參與投票。

國民黨主席朱立倫認為，大選應單純化，不受其他公投或是公民複決的影響，這不僅是民進黨去年強力主張，也是去年底公投結果。遭民進黨批評是打假球。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，絕對沒有打假球，否則上周五黨團就不會進場投票，且38席全部投同意票，朱立倫質疑的是，過去民進黨主張公投不能綁大選，這是民進黨的意見。民進黨去年公投說對事不能綁大選，「這次是對事還是對人？」不能因為門檻不一樣原則就改變。

民進黨團總召柯建銘則批，請朱主席不要變成修憲逃兵總司令，國民黨只同意一天而已，隔天完全改口，曾銘宗講的完全顛倒是非，公投是一回事，修憲是一回事，門檻那麽高，一定要綁大選。