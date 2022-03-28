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18歲公民權綁大選？蔣萬安：執政黨要說明立場反覆不一

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片

立法院院會上周表決通過18歲公民權修憲案，對於是否要和年底選舉合併舉行，引發藍綠論戰。國民黨立委蔣萬安今天被問到是否贊成該案綁大選，他未正面回應，僅表示在整個選務規劃上，只要能夠周延、各方面都有相關配套，他都希望全力促成18歲公民權修憲案能夠通過。

蔣萬安表示，他從一開始就全力支持18歲公民權修憲案，自己也有提案，要把屬於民眾的權利還給年輕世代，讓大家可以參與很多公共事務的決定。上星期立法院通過，接下來就是年底交由公民複決，「這部分我們當然一樣秉持初衷，我會堅持到底，也希望民眾能夠站出來（投票）」。

不過蔣萬安也提到，執政黨過去反對公投綁大選，現在又要綁大選，立場反覆不一，應該要對外說明清楚。

對於國民黨立委謝衣鳯針對修憲議題，提及參選總統年齡也要下修到35歲。蔣萬安認為，修憲的工程其實還沒有結束，很希望很多議題還是可以納入討論，不管是動保入憲、氣候變遷、不在籍投票等，他希望都能充分溝通討論、與民眾對話，這是最重要的。

修憲 蔣萬安 不在籍投票

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