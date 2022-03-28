美國民主基金會會長威爾森訪台 蔡總統明天接見

美國「國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）」會長威爾森（Damon Wilson）於3月27日至3月30日率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在3月29日上午，於總統府接見威爾森及訪團。

張惇涵表示，NED與我國政府互動密切，在NED的積極倡議下，我國於2003年成立「台灣民主基金會」；而威爾森亦多次在國際場合力挺台灣，認為台灣正成為區域內民主人士互相連結及學習的據點。多年來，NED與台灣進行多項合作計畫，共同推廣民主人權的理念。

張惇涵表示，此行是威爾森於2020年7月上任後，首度出訪亞洲，並把台灣列為首站，此行也將宣布，將在今年10月24至27日，在台北舉辦「世界民主運動（World Movement for Democracy）」全球大會，而這也是該大會首次在台灣舉行。總統府期盼，透過持續的深度交流，以民主人權的共同理念，連結台美的公民社會，成為深化區域民主的力量。