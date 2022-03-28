警政署長陳家欽：警察勤務中飲酒就是不對 感遺憾痛心

基隆市警局發生員警勤務中涉足飲酒場所，造成防疫破口，警政署長陳家欽今在立法院表示，勤務中飲酒就是不對，若勤務中飲酒，主管也有責任將之換班，不能再服勤。

國家安全局局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。陳家欽會前受訪指出，基隆市警察局的兩名員警，違反警察的規定外出飲酒、吃宵夜而染疫，警政署感到相當的遺憾與痛心，也認為相當不應該。他也強調，警政署會調度警力維護基隆治安，不會有治安破口。

國民黨立委葉毓蘭質詢表示，基隆市警察局有員警涉足不當場所後，造成防疫破口，事件中基層員警談及勤務中喝酒疑義，她提及有保七中隊長因類案將自己反鎖到槍械室陳情有冤屈，對警察勤務中喝酒規定，署長應有說明。

陳家欽答詢表示，勤務中飲酒就是不對、不該的行為，警察的勤務就是要面對民眾、保護民眾安全，怎麼可以飲酒？但有時地區狀況不同，警方必須參與地方士紳飲宴，但必須請假，並向長官報備核准才能去。

陳家欽進一步表示，而他有一個原則，去只是致意，不能喝酒，因為回來還要上班，上班飲酒就是不對。即使飲酒回來，主管有責任將之換班，不能再服勤。