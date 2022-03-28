陳明通：北京要統一台灣是陽謀 我方必須精進戰備

國安局長陳明通上午在立法院表示，北京不放棄武力對台，北京要統一台灣是陽謀不是陰謀，「1949年來就是這樣」，因此兩蔣與李登輝總統任內一系列建軍備戰，就是很清楚中共不放棄武力對台，我方必須持續精進戰備，「人家有攻，我們要有防，我們不是弱雞，在這邊等閒閒無事幹」，他仍強調「在蔡總統三年任期內不會發生北京武力攻台」，這是他的「戰略研判」。

國家安全局局長陳明通今率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢說，拜習會後中共發了一個重要新聞稿，提及「去年11月我們（習拜）會晤以來，國際情勢發生新的重大變化，和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界必不平，也不安寧」。他認為，這是中共第一次用這樣的字眼來描述當前的國際局勢？

但陳明通說，中共常講局勢受到挑戰，他相信這不是第一次，但有不同的用語。

國民黨立委溫玉霞質詢時則表示，美軍印太司令示警台灣恐遭中共侵略，「兩岸終需一戰嗎？」陳明通曾說蔡總統任內不會有戰事，但為何近期會有要將海龍蛙兵調回台灣的舉措？

陳明通答詢時表示，北京不放棄武力對台，北京要統一台灣是陽謀不是陰謀，1949年來就這樣。因此兩位蔣總統與李登輝總統一系列以來建軍備戰，就是很清楚中共不放棄武力對台，要作這個動作（攻台），須面對很大考驗。

陳明通進一步說，烏克蘭戰爭經驗相信讓中共不輕易動手，但它一旦動手一定是全面的，我方必須料敵從寬。而他願意在這裡講，在蔡總統三年任期內不會發生北京武力攻台，但我方一定要料敵從寬，烏克蘭事件相信給北京相當警醒，不會輕易發動戰爭，此役造成俄羅斯一些缺失，俄方一定會有所精進。而解放軍從事軍事革命已久，不動則已，一動一定是全面性的，我方必須敵從寬，作更精進的準備。

他說，「在蔡總統三年任期內不會發生北京武力攻台」是他的「戰略研判」。但我方的準備要持續精進。烏克蘭這件事情，俄羅斯未作好準備，就打得「零零落落」，所以中共要更加審慎，不輕易動武，而我方整個軍事部署，必須精進，人家有攻，我們要有防，我們不是弱雞，在這邊等閒閒無事幹。

民眾黨立委邱臣遠質詢則關切「復安計畫」預警情資增加，陳明通說，他不評論媒體報導，詳細內容私下向立委說明。