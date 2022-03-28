【即時短評】基隆疫情成萬華阿公店翻版 城博會告急

去年台北市萬華「阿公店」成防疫破口讓疫情大爆發，如今基隆上演翻版，疫情「攻進城門」，從小吃店擴散到警界、學校，如再進入社區，恐一發不可收拾。主將市長林右昌身陷泥沼，居隔中靠視訊辦公，不僅要慎防「治安空窗期」，即將登場國家級的城市博覽會更恐出現變數。

去年5月新冠肺炎疫情升溫，台北市疫情爆發，許多確診者曾至萬華區茶藝館消費，多數登記營業項目為飲食店業，與實際從事有女陪侍之飲酒店業營業項目不符，成為防疫破口，監察委員曾批北市府長期未掌握。事件好不容易平息，基隆卻未學到教訓，甚至影響到城市整體治安及刑事偵辦。

基隆「茶桌仔」文化由來已久，很多小吃店都兼營卡拉OK，更是與警界密不可分，有了績效就去卡拉OK慶功「喝一杯」，地方人士也來了，小道消息互相交流。業者合不合法？有沒有女子坐檯？明眼人都知道內情，但警察睜一眼閉一眼，拆穿了就是警界共生共存的陋習。

基隆自傲防疫工作做得好，長者施打率全國第一，但新冠病毒不留情面，一樣爆發大感染。基隆4月22日到5月2日要辦「2022城市博覽會」，已箭在弦上，是林右昌未來入閣或有更進一步發展的最重要的畢業考，這次以國家級的高度籌辦，蔡英文總統也計畫要來。如果疫情難掌控，恐出現重大變數。

林右昌不久前才發表新書「雙魚 B．理科市長─林右昌的人生進擊 RPG」，要為這座城市重新找回光榮感。一場突如其來爆發的疫情，難保控制不住，連指揮中心醫療應變組副組長王必勝都跳下來救火，努力設法阻斷傳播鏈，基隆市民正等著看他和巿府團隊如何應戰。