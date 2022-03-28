美國「國家民主基金會」會長率團訪台 將見蔡總統

外交部指出，美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）率團於3月27日至30日訪問台灣，在台灣期間將會見總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃，接受外交部長吳釗燮款宴等，並將與台灣公民社會夥伴互動。

外交部表示，NED與我國政府互動密切，長期關注我國民主進展；此行是威爾森去年7月上任後，首度出訪亞洲，並將台灣列為首站，顯示對台灣的重視。

外交部今發布新聞稿指出，威爾森會長訪台期間將舉辦記者會，宣布NED將與台灣民主基金會等台灣公民社會團體合作，於今年10月24日至27日在台北舉辦「世界民主運動」全球大會；這是大會首次在台灣舉行，不僅彰顯台灣的民主成就廣獲國際社會肯定，也是落實我方響應美國「民主峰會」所提承諾項目之一，外交部對此表示歡迎。