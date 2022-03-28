【專家之眼】新兩國論：幹旋國與斡旋國互不隸屬

最近，民進黨立委鄭運鵬在立法院質詢時，竟然語出驚人，認為考古文是浪費學生青春，而主張「廢考古文」，此言一出，全國為之譁然。令人想起過去有一位女性電視主播在播報新聞脫口說出「外交幹旋」（外交斡旋之誤）。將這兩則新聞放在一起看，就可看出鄭委員的「用心良苦」與「胸懷大志」。

為什麼說鄭委員「用心良苦」呢？首先，蔡英文總統早在2017年就下令大幅減少國文課本中的古文比重，目的當然是要「去中國化」。鄭委員平日在立法院問政話雖不多，但卻深深體會蔡英文的「苦心孤詣」，決定繼大幅減少古文比重之後，乾脆建議「廢考古文」，以進一步達到「去中國化」的目的。

其次，中國大陸在文革之後滿目瘡痍，百廢待舉，尤其在文化建設與中文程度的提升上更是特別需要強化。最近20年來，特別是習近平2013年主政以來，大力倡導在全國各地推動古文與詩詞。從中央到地方電視台，各大電視台都推出像是「中華好詩詞」、「中國詩詞大會」等寓教於樂的好節目。改革開放前，大陸年輕人的中文程度遠不如台灣，但經過最近十年的生聚教訓，現在已非吳下阿蒙。

鄭委員一方面體察上意，一方面也計劃與大陸別苗頭，當大陸提高古文與詩詞程度的同時，台灣就要反其道而行。從這個角度來看，鄭委員的確「用心良苦」，在此時此刻拋出「廢考古文」的議題，不僅和蔡英文遙相唱合，說不定還能得到蔡英文的青睞，破格將他提名為民進黨桃園市長候選人。

第三，民進黨政治人物的國文水準普遍不高。十多年前，外交部政務次長沈呂巡在立法院答詢時提出「偶語棄市」四字，民進黨立委都聽得霧煞煞，無言以對。

民進黨人才不足，希望以非常規方式引進更多不學無術之人擔任公職。鄭委員倡議「廢考古文」，也暗合蔡英文與絕大多數蔡政府官員的心意。只是如此一來，10年之後，台灣可能欠缺懂得撰寫公文的公務員。在民進黨「廢考古文」的長期教化之下，20年之後台灣可能滿街都是不識之無的白丁。

第四，以前面提到的電視台主播所提出的「外交幹旋」來說，應非特例，而是佔台灣社會絕大多數的主流。這也是為什麼筆者認為鄭運鵬委員「胸懷大志」的原因。只要他登高一呼，組成一個「廢考古文」聯盟或成立一個「幹旋」連線，就能在桃園市高票當選。成為桃園市長後，再擇時發表「新兩國論」，主張「幹旋國與斡旋國，一邊一國，互不隸屬」，說不定還能問鼎「幹旋國」總統，甚至成為「幹旋國」的國父。