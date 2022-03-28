快訊

桃園東勢國小學生染疫全校停課10天 中平國小志工確診

基輔呼叫：烏克蘭改編神曲的「龐克抗俄」

拜登波蘭演說 孫大千：他不在乎烏國死活只想打垮普亭

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
針對美國總統拜登在波蘭的演講，前立委孫大千認為是在放火，不是在救火。圖／取自孫大千臉書
針對美國總統拜登在波蘭的演講，前立委孫大千認為是在放火，不是在救火。圖／取自孫大千臉書

俄烏衝突僵持不下，美國總統拜登赴波蘭首度華沙演說。不過，前立委孫大千在臉書表示，拜登演說通篇沒有提及對於停戰協商的期待，也沒有提及願意居中進行外交斡旋。竟然還提油救火，唯恐天下不亂，強調俄羅斯總統普亭不可以繼續掌權。顯然拜登根本不在乎烏克蘭人民的死活，只關心能不能利用這場戰爭徹底打垮普亭政權。

孫大千指出，反觀唯恐「公親變事主」的歐洲國家就不是持這樣的態度，法國總統馬可宏變相提醒拜登應該要謹言慎行，就連美國長期以來最堅定的盟友英國，也對外表示普亭的去留應該由俄羅斯人民決定。更別提一大堆不在歐洲的國家，例如以色列和印度，都願意積極介入推動和談斡旋。

孫大千認為，美國是全世界最有資格、也是最有能力促成停戰談判的國家，然而，當世界各國都竭盡全力救火的時刻，美國不處理也就算了，居然還嫌這把火燒得不夠旺。

拜登 美國 孫大千

延伸閱讀

【重磅快評】軍援烏克蘭不停火，拜登只想普亭倒台

普亭整肅「叛國賊」 俄收緊言論重回蘇聯時代

普亭和習近平有何不同？ 前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭砲轟西方「我就像J.K.羅琳被針對」

相關新聞

【專家之眼】新兩國論：幹旋國與斡旋國互不隸屬

最近，民進黨立委鄭運鵬在立法院質詢時，竟然語出驚人，認為考古文是浪費學生青春，而主張「廢考古文」，此言一出，全國為之譁然...

蔡清祥要矯正署檢討「戴寧手銬爬靈堂」 法界批譁眾取寵

嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費遭羈押禁見，她戒護奔父喪時，上手銬、腳鐐爬進靈堂的畫面引發議論；嘉義縣市出身的5名民進黨立委，向法務部長蔡清祥抗議時，蔡清祥表示非常震驚，請矯正署檢討精進。法界人士認為，蔡清祥譁眾取寵的回應，公開否定矯正署的專業，打擊司法體系士氣，實在不應該。

修憲案今公告 藍委推35歲參選總統

立法院上周通過「十八歲公民權」修憲案，立法院長游錫堃今將貼出公告，半年後送中選會辦理公民複決。游錫堃昨表示，樂意協調朝野...

談蔡英文到七海園區 陳水扁：沒有什麼不對

蔡英文總統日前出席前總統蔣經國故居「經國七海文化園區」開幕，致詞時提到蔣經國「堅定保台」立場，卻引發綠營內部矛盾。前總統...

陳水扁上節目護妻 「吳淑珍不會理財 但絕非貪汙犯罪」

前總統陳水扁登上華視節目「三國演議」，今天內容釋出。談到扁案，陳水扁罕見在鏡頭前護妻，他說，「有人說阿扁的太太非常愛錢、...

總統府童樂會 賴清德與身心障礙孩童提前過兒童節

副總統賴清德今天下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南苑舉辦的「歲末聯歡童樂會」，與身心障礙孩童提前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。