拜登波蘭演說 孫大千：他不在乎烏國死活只想打垮普亭

俄烏衝突僵持不下，美國總統拜登赴波蘭首度華沙演說。不過，前立委孫大千在臉書表示，拜登演說通篇沒有提及對於停戰協商的期待，也沒有提及願意居中進行外交斡旋。竟然還提油救火，唯恐天下不亂，強調俄羅斯總統普亭不可以繼續掌權。顯然拜登根本不在乎烏克蘭人民的死活，只關心能不能利用這場戰爭徹底打垮普亭政權。

孫大千指出，反觀唯恐「公親變事主」的歐洲國家就不是持這樣的態度，法國總統馬可宏變相提醒拜登應該要謹言慎行，就連美國長期以來最堅定的盟友英國，也對外表示普亭的去留應該由俄羅斯人民決定。更別提一大堆不在歐洲的國家，例如以色列和印度，都願意積極介入推動和談斡旋。

孫大千認為，美國是全世界最有資格、也是最有能力促成停戰談判的國家，然而，當世界各國都竭盡全力救火的時刻，美國不處理也就算了，居然還嫌這把火燒得不夠旺。