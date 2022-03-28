談蔡英文到七海園區 陳水扁：沒有什麼不對

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩。圖／總統府提供
蔡總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩。圖／總統府提供

蔡英文總統日前出席前總統蔣經國故居「經國七海文化園區」開幕，致詞時提到蔣經國「堅定保台」立場，卻引發綠營內部矛盾。前總統陳水扁表示，他認為蔡總統此舉是「現任總統應該對已故總統的禮遇跟尊重」，沒有什麼不對。

陳水扁到華視節目「三國演議」對談，被問到蔡總統前往七海園區卻引發爭議，他說，他也曾經去過七海官邸，關心蔣經國遺孀蔣方良的起居，當時他在七海官邸會客室，看到沙發破破爛爛，非常老舊，他感到很不捨，馬上交代國安單位換新的。

陳水扁也提到，過去前總統蔣中正遺孀宋美齡住在美國，台灣的醫療團隊北榮也派人過去，照顧宋美齡的身體健康，國安單位還派了不少人維護宋美齡的安全，這些都沒有法律依據。

陳水扁說，後來國安局長問他，「總統，你上台之後，我們還有必要去保護我們的卸任總統夫人宋美齡嗎？要不要撤退？」他回應，國家沒差這些錢，既然是前總統夫人，就有義務、有責任關心及照顧，他還說，如果覺得維安或醫療不足，還可以再強化增加，他沒有因為政黨輪替、也沒有因為老蔣總統有爭議，就對宋美齡做其他看待。

陳水扁說，以現任總統的身分，有義務去關懷前總統或已故總統家人，這個沒有什麼不對，蔡總統到七海官邸，他不認為有什麼不對，他也曾經做過這件事情，這是現任總統應該對已故總統的禮遇跟尊重，這是歷史的一部分。

陳水扁 國安局 蔣經國

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