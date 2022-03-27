總統府童樂會 賴清德與身心障礙孩童提前過兒童節

副總統賴清德今天下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南苑舉辦的「歲末聯歡童樂會」，與身心障礙孩童提前過兒童節。他表示，即便遭遇到疫情等各種困難，但心沒有改變，關懷也沒有減少。

賴清德致詞時表示，首先代表蔡英文總統歡迎大家來到總統府參加童樂會。他表示，蔡總統非常關心小朋友與身心障礙者，也很感謝協會每一年都召集善心人士，舉辦這麼棒的活動，讓身心障礙的朋友可以來到總統府，歡聚在一起。

賴清德表示，中華身心障礙者職業技藝協會非常有意義，不是只有單純給予照顧與關懷，更希望身心障礙者可以學習技藝，獨立照顧自己，背後的意義值得肯定。

賴清德說，去年與今年的歲末聯歡活動，都是克服了種種困難，直到兒童節前夕才舉辦。這種應變代表著，「即便遭遇到疫情等各種困難，我們的心沒有改變，關懷也沒有減少。」

隨後，賴清德與在場貴賓及小朋友們一同進行「歡慶兒童節，幸福每一天」開幕儀式，並參觀原住民族文化、客家文化及童趣保齡球等攤位。今天包括衛生福利部次長李麗芬及社團法人中華身心障礙者職業技藝協會理事長陳宇璿都一起參與。