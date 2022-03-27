朱立倫反對修憲複決綁大選 民進黨：國民黨露出真面目

國民黨主席朱立倫認為18歲公民權修憲案之複決不該與大選合併舉行，否則違背去年公投結果。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨尊重選務機關對於選務時程的安排，但朱立倫混淆公投與修憲複決兩種不同公民權行使，企圖擾亂視聽；朱反對修憲複決與大選合併舉行，也再度顯露出國民黨反改革真面目及害怕年輕人參與公共事務的真正目的。

謝佩芬指出，18歲公民權修憲案，立法院民進黨、民眾黨、時代力量三個黨團早已達共識，唯獨國民黨不斷反對與拖延，還好意思在提案通過後，急發新聞稿搶功，稱「18歲公民權是國民黨、也是朱立倫最早提出」。三讀隔天，朱再度反對修憲公民複決綁大選，企圖阻擋修憲案通過，立場不斷變來變去，讓國人再次看清楚，國民黨在18歲公民權上，根本就是在打假球。

謝佩芬強調，公投與修憲複決是本質完全不同的公民權行使，除了決定的事項本質上有所不同外，其成案與通過的門檻更是天差地遠。公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣（市）投票權人總數四分之一以上，即可通過；而修憲案必須要兩階段同意，第一階段，需要「立法委員四分之三出席」、「出席委員四分之三決議」，才能交付第二階段「公民複決」，必須「有效同意票過選舉人總額之半數」，修憲案才能真正通過。

謝佩芬表示，18歲公民權案獲得立法院四分之三以上的立委同意通過，也代表這個議題獲得高度朝野共識。呼籲朱立倫和國民黨，不要表面說支持，行動上卻想方設法阻礙、反對，奉勸國民黨應順應世界潮流，不要逆行倒施，阻礙年輕人參與公共事務，害怕年輕人行使公民權。