洪秀柱惋惜李彥秀輸給高嘉瑜 李：我不會唱歌但會做事

國民黨前主席洪秀柱今天在國民黨歸僑聯誼會春酒致詞時惋惜國民黨副祕書長李彥秀在2020立委選舉輸給「衣服堆得像垃圾場」、「被痞子騙」的民進黨立委高嘉瑜。李彥秀自嘲說，自己不太會唱歌，但她會做事，也知道什麼是禮義廉恥；未來不管在什麼角色努力初衷，她都會持續加油。

洪秀柱說，李彥秀可惜了，「她居然會輸給那個連臥房都搞不清楚的高嘉瑜」，電視上說高嘉瑜枕頭是黃的，衣服堆的像垃圾場，而且這樣一個女孩子還會被痞子林秉樞騙，蠢到這種地步，「李彥秀輸給這麼樣一個差勁的人」，所以她這次要選台北市議員，她有很多自己的壓力。

洪秀柱坦言，雖然李彥秀很可惜，但既然她又回到市議員選舉，希望大家繼續給李彥秀支持；國民黨有勇氣戰鬥的委員不多，所以這些能戰、敢戰、能說、敢說，一定不可以放棄自己的責任，「我實在年紀大了，否則我在立法院還是衝第一線」。

李彥秀表示，洪秀柱說她輸給一個房間亂七八糟、衣服也沒折好的人，「我不太會唱歌，但是我會做事，我知道什麼是禮義廉恥，今天我在台上跟高嘉瑜這麼說」 。李說，她知道自己的本分、角色是什麼，她從來沒有忘記自己的初心，未來將在什麼角色繼續努力初衷，她會持續加油。