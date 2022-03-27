對抗新冠疫情 我緊急援贈醫療抗疫物資運抵不丹

外交部今表示，為協助不丹對抗疫情，我國緊急向不丹公益組織捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩。

外交部指出，不丹近來因Omicron變種病毒株擴散，導致當地新冠肺炎確診案例數急速上升，不丹首府辛布等地疫情蔓延，醫療體系承受巨大壓力，經我國駐印度代表處及駐新加坡代表處居間聯繫，為善盡我國際防疫責任，共同協助不丹對抗疫情，我國緊急向不丹公益組織「Gyalyum Charitable Trust」（GCT）捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩。

這批醫療防疫物資經由台北空運至新加坡後，由我國駐新加坡代表處副代表戴輝源代表我國政府將物資交予GCT在星國窗口，續由不丹航空專機於今日下午順利運抵不丹，GCT對我國即時援助表達誠摯感謝。

外交部表示，因應疫情不分國界，在此時刻更加凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性；台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，共同攜手協助不丹應對防疫挑戰。