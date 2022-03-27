洪秀柱安慰江啟臣 你看看那個「姓朱的」現在多壞命啊

國民黨前主席洪秀柱今天出席國民黨歸僑聯誼會春酒，她談及國民黨前主席、立委江啟臣，表示江沒選上主席，不一定不好命，「你看看旁邊那個姓朱的，他現在多壞命啊！」引來現場一片笑聲。她也提醒黨的領導人和黨員，若忘記國民黨的初心，那這個黨就沒希望了。

洪秀柱提到，前兩天她參加活動遇到江啟臣，拍拍他肩膀說：「得知我幸，不得我命」，意思就是「得知不一定你幸，你不得不一定不好命，你看看旁邊那個姓朱的，他現在多壞命啊！」，所謂的得知，得到的是一個承擔、責任， 何其沉重。

洪秀柱說，她一方面安慰江啟臣是國民黨最年輕主席，現在還在立院，要勿忘初心、好好努力。朱立倫很辛苦，大家要想辦法鼓勵他，讓他對黨有信心。但她還是要說，如果每一個領導人和每一個黨員，忘記這個黨的初心跟本意，那這個黨從上到下都沒希望了，這是她心裡最大的感觸。

洪秀柱表示，國民黨今天創建中華民國，有它傲人、自豪的中心思想，可是為什麼今天忘了初心、根本和中心思想，還有核心價值，忘掉應該為國家、為民族做什麼事情。文化大革命大家在笑大陸，結果現在中華民國自己在去中國化，還不考國文，現在的文化復興在對岸。