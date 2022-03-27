桃園確診52例 凌濤：鄭文燦跑到新北切蛋糕 該回來了吧

中央流行疫情指揮中心宣布今天本土疫情83例，其中桃園大潭電廠移工就有52例確診。國民黨桃園市第一選區擬參選人凌濤表示，指揮中心昨晚通知桃園市政府快篩結果，並進廠區進行大規模疫調，但桃園市長鄭文燦今天早上跑到新北參加活動切蛋糕，「可見鄭市長根本沒把桃園防疫擺第一」。

凌濤細數，年初選舉桃機疫情爆發，鄭文燦為選舉站台是第一次，到今天大潭電廠群聚案，鄭文燦又心繫跑攤是第二次，一而再的輕忽防疫工作，令市民對於桃市府防疫工作打上問號，「鄭文燦市長，該回桃園了吧？」

凌濤表示，桃園是國門之都，桃園人對防疫極其重視，為什麼身為桃園最高行政首長，鄭文燦不能多待桃園把防疫做好？坐鎮桃市府，向市民展現明快、透明的疫調跟做法，讓市民安心，很難嗎？鄭市長欠桃園市民一個交代。