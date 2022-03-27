快訊

一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園確診52例 凌濤：鄭文燦跑到新北切蛋糕 該回來了吧

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
桃園市長鄭文燦今天早上到新北參加活動切蛋糕。記者李成蔭／攝影
桃園市長鄭文燦今天早上到新北參加活動切蛋糕。記者李成蔭／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布今天本土疫情83例，其中桃園大潭電廠移工就有52例確診。國民黨桃園市第一選區擬參選人凌濤表示，指揮中心昨晚通知桃園市政府快篩結果，並進廠區進行大規模疫調，但桃園市長鄭文燦今天早上跑到新北參加活動切蛋糕，「可見鄭市長根本沒把桃園防疫擺第一」。

凌濤細數，年初選舉桃機疫情爆發，鄭文燦為選舉站台是第一次，到今天大潭電廠群聚案，鄭文燦又心繫跑攤是第二次，一而再的輕忽防疫工作，令市民對於桃市府防疫工作打上問號，「鄭文燦市長，該回桃園了吧？」

凌濤表示，桃園是國門之都，桃園人對防疫極其重視，為什麼身為桃園最高行政首長，鄭文燦不能多待桃園把防疫做好？坐鎮桃市府，向市民展現明快、透明的疫調跟做法，讓市民安心，很難嗎？鄭市長欠桃園市民一個交代。

桃園 鄭文燦 疫情 凌濤

延伸閱讀

派系鬥爭讓新北市長人選難產？ 鄭文燦：沒那麽複雜

相關新聞

桃園確診52例 凌濤：鄭文燦跑到新北切蛋糕 該回來了吧

中央流行疫情指揮中心宣布今天本土疫情83例，其中桃園大潭電廠移工就有52例確診。國民黨桃園市第一選區擬參選人凌濤表示，指...

朱立倫反對修憲綁大選 綠委：精神錯亂了嗎？

國民黨主席朱立倫指出，修憲複決不該綁大選，但公投不綁大選是民進黨強力主張，認為民進黨矛盾，民進黨立委今群起砲轟指出，國民...

烏俄戰爭看見無人機重要性 蔡英文：在嘉義打造國家隊

蔡英文總統今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，她表示嘉義不只是農業及觀光大縣，未來要朝科技重鎮邁進，尤其近期烏俄戰役讓人看...

柯建銘要18歲公民複決綁大選 朱立倫批違反公投結果

針對18歲公民權修憲案的的公民複決投票，民進黨立院黨團總召柯建銘主張該案是公民複決投票，和公投不同，應該和年底大選綁在一...

影／朱立倫：民進黨推「公投綁大選」不要政治算計

國民黨主席朱立倫中午出席國民黨歸僑聯誼會主辦的「壬寅年福虎昇豐春酒聯歡會」，在致詞後與前主席洪秀柱短暫的寒暄便離去。

基市刑警近1/3確診或隔離 督察科和市刑大統籌人力運用

基隆市警局刑事體系染疫風暴擴大，基隆市警局副局長李青泉今天表示，全市確診及隔離刑警占近1/3，市警局將統籌保安、少年、交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。