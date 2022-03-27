朱立倫反對修憲綁大選 綠委：精神錯亂了嗎？

國民黨主席朱立倫指出，修憲複決不該綁大選，但公投不綁大選是民進黨強力主張，認為民進黨矛盾，民進黨立委今群起砲轟指出，國民黨現在又反對修憲綁大選，明顯就是在擋複決過關，「口惠而實不至，難道朱立倫精神錯亂了嗎？」

民進黨立委王定宇指出，公投案已經修法，連署成案容易；而修憲案成案不易，必須立委3/4出席，出席3/4通過，非常難成案，所以公投案件數量容易多，與選舉合辦容易混亂大選，這一點，國民黨已經在2018示範過如何亂大選了；至於修憲案因為國民黨為了「法統」而慣性杯葛，所以成案件數非常稀少，沒有亂大選的疑慮。

王定宇指出，公投案通過門檻已經降低為25%，修憲案複決門檻高達公民數50%，公投不需要綁大選即可通過，去年底的四大公投即可證明；而修憲案若是不綁大選幾乎無法通過，國民黨到底在想什麼？這些制度的不同，很容易理解，問題是，現在中國國民黨主席又主張「18歲公民權」修憲案複決不可以綁大選，是想用技術杯葛又在阻擋年輕人的公民權嗎？中國國民黨應該說清楚，不要只會割稻尾。

民進黨立委許智傑指出，18歲公民權雖然似乎對民進黨較有利，但這次跨黨派都支持相當不簡單，這是新的台灣共識，年底修憲綁大選要過半有效票也不容易，呼籲藍綠一起努力，年底一定要出來投票支持，讓年輕人有更多的公民權利。

至於朱立倫稱他是最早提出18歲修憲主張，許智傑說，民進黨自1996年就主張修憲18歲公民權，黨團總召柯建銘2002年就代表民進黨團在立法院第一個提案，顯然朱立倫是拿香跟拜又要搶功勞，雖然晚了很多，但還是歡迎，不過國民黨現在又反對修憲綁大選，明顯就是在擋複決過關，「口惠而實不至，難道朱立倫精神錯亂了嗎？」