洪秀柱暗虧朱立倫 造勢不忘自述心境

國民黨兩任黨主席27日不約而同出席由亞洲地區歸僑主辦的聯誼餐會。前國民黨主席洪秀柱在朱立倫主席之後上台致詞，除了意在言外的勉勵朱立倫「勿忘初心」，也自述她以貴賓身分獲邀出席北京冬季奧運，受到震撼，以及被稱「台奸」百感交集的心境。立委陳以信與將參選議員的李彥秀也出席致意。

朱立倫呼籲團結

亞洲地區歸僑包括來自印尼、緬甸、越南、寮國、高棉與港澳等地的僑胞代表席開22桌，27日齊聚大直典華飯店。黨主席朱立倫在一片「國民黨凍蒜」聲中上台致詞說，感謝僑胞不離不棄，在最困難的時候支持國民黨，並且能基於愛之深責之切的精神，給國民黨意見。希望大家年底選舉投票時團結一致，不要內鬥、內鬨。因防疫規定不能逐桌敬酒，朱立倫以逐桌拱手問安方式繞行全場。

隨後上台的洪秀柱火力全開，痛陳她對國內局勢的憂心，左批蘇貞昌是流氓行徑、不懂禮義廉恥；右批蔡英文，希望蔡跟她一樣沒有結婚、沒有孩子、沒有負擔，就該全力為每一個家庭打拚。洪秀柱的流彈還打到出馬競選台南縣長的民進黨立委王定宇、以及曾經選勝李彥秀的立委高嘉瑜，抨擊他們的私生活。

洪秀柱痛陳時勢

她別提到日前在一個場合遇到國民黨卸任的主席江啟臣時，以徐志摩的名言：「得之我幸，不得我命」勉勵他，表示得之不一定是幸，因為承擔的責任何等沉重，只要莫忘初心，好好當你的立委。她也說，如果朱立倫主席忘了初心，黨就沒希望了。

洪秀柱特別提到她出席北京東奧，瞠目結舌的看見主辦單位的團結、進步與周詳的準備，只能用「五味雜陳，百感交集」來形容，想到二、三十年前，台灣還勝大陸，如今中國從文化大革命的落後，走到國際上的巔峰，第二大經濟體，可以說「文化復興在對岸」，台灣卻停留在去中國化，廢止國文教學等「忘本」之舉。而當她說中國好話，竟還被罵台奸。

在餐桌上，歸僑們穿這五顏六色的當地服裝，彼此擺姿套合影留念，當每一位政治人物上台說話，都報以掌聲鼓勵。

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