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烏俄戰爭看見無人機重要性 蔡英文：在嘉義打造國家隊

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
蔡英文總統今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，她表示嘉義不只是農業及觀光大縣，未來要朝科技重鎮邁進，尤其近期烏俄戰役讓人看到無人機的重要性，政府將在嘉義打造無人機國家隊，帶動地方發展。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，她表示嘉義不只是農業及觀光大縣，未來要朝科技重鎮邁進，尤其近期烏俄戰役讓人看到無人機的重要性，政府將在嘉義打造無人機國家隊，帶動地方發展。記者李成蔭／攝影

蔡英文總統今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，她表示嘉義不只是農業及觀光大縣，未來要朝科技重鎮邁進，尤其近期烏俄戰役讓人看到無人機的重要性，政府將在嘉義打造無人機國家隊，帶動地方發展；立法院長游錫堃則說，政府深化台美關係，買更好防衛武器，台灣會比烏克蘭表現更好，更讓中國大陸不敢打過來。

新北嘉義同鄉會今舉辦第11屆幹部就職典禮，不少政治人物都前來致詞及慶祝，包含蔡英文、游錫堃、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等，現場氣氛非常熱絡。

蔡英文總統說，新北嘉義同鄉會成立30年，規模相當龐大，有13個分會、會員5萬多人，是新北很大的力量，許多在外打拚的鄉親向心力非常強，而政府也持續努力建設，未來會有大發展，歡迎鄉親有空就回嘉義走走看看。

蔡英文總統表示，嘉義不僅是農業、觀光大縣，未來也要朝科技重鎮邁進，尤其這次烏克蘭戰役中看到了無人機的重要性，嘉義科學產業園區將持續合中科院密切合作，要打造無人機國家隊，這對嘉義未來都會是重要商機，能創造更多就業機會。

游錫堃則說，立法院前天順利通過的18歲公民投票修憲案，將於日後舉辦公民複決手續，台灣民主自由近期將再獲國際認可。他還說，近期烏俄戰爭使台灣人防衛意識抬頭，政府現持續深化台美關係，買到更好的防衛武器，相信台灣人能表現的比烏克蘭更好，更讓中國大陸不敢打過來。

立法院長游錫堃今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，他表示，政府深化台美關係，買更好防衛武器，台灣會比烏克蘭表現更好，更讓中國大陸不敢打過來。記者李成蔭／攝影
立法院長游錫堃今出席新北嘉義同鄉會幹部就職典禮，他表示，政府深化台美關係，買更好防衛武器，台灣會比烏克蘭表現更好，更讓中國大陸不敢打過來。記者李成蔭／攝影
新北嘉義同鄉會今舉辦第11屆幹部就職典禮，不少政治人物都前來致詞及慶祝，包含蔡英文總統、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇等。記者李成蔭／攝影
新北嘉義同鄉會今舉辦第11屆幹部就職典禮，不少政治人物都前來致詞及慶祝，包含蔡英文總統、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇等。記者李成蔭／攝影

嘉義 蔡英文 烏克蘭 無人機

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