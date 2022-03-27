柯建銘要18歲公民複決綁大選 朱立倫批違反公投結果

針對18歲公民權修憲案的的公民複決投票，民進黨立院黨團總召柯建銘主張該案是公民複決投票，和公投不同，應該和年底大選綁在一起。國民黨主席朱立倫反嗆，大選單純化，不受其他公投或是公民複決的影響，這不僅是民進黨強力的主張，也是學理、法理上大家已知的本次公投的結果。現在民進黨又要來違反這樣公投的結果，不是矛盾嗎？

針對國民黨率先提出18歲公民權，柯建銘說是顛倒是非。朱立倫表示，他再次強調，民進黨不用每一天做政治的算計，對於國家修憲議題，國民黨最早就提出相關的主張，大家都可以去查詢。當然，現在各黨都贊成，國民黨也希望一定要通過，通過的過程當中，大家都是誠心誠意來推動，不要有任何政治算計，甚至去抹黑其他政黨。

朱立倫說，公投不能綁大選，也就是大選單純化，不受其他公投或是公民複決的影響，這已經是大家都知道的結果。就學理、法理的角度，公投不能綁大選是民進黨強力的主張，也是這次公投的結果。現在又要來違反這樣公投的結果，那不是矛盾嗎？這才是事實啊！所以他才會認為要找一個適當的時間，四個黨大家一起來努力推動，還不是一樣？

朱立倫質疑民進黨為什麼要違反公投的結果？民進黨先跟大家解釋，為什麼之前要強力的反對公投不能和大選綁在一起呢？怎麼三個月以前公投絕不能綁大選，三個月以後一定要綁在一起呢？不要做政治的算計，既然台灣已經做出民意的決定，就遵照這樣的民意去做，每個政黨的基本立場都是希望年輕人更多的參與，支持18歲公民權，是國民黨從頭到尾一致的主張。