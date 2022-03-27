新北某科大2學生染疫 匡列121人採檢陰性

新北市昨日新增2名確診個案，都是科技大學實習生，新北市長侯友宜今上午受訪時表示，此案共匡列121人、居家隔離52人，目前採檢結果全部都是陰性。

侯友宜指出，這2名確診個案中，1名在傳染期間並沒有到校，另1名學生有到學校，共匡列了相關接觸者共121人，居家隔離58人，全部都是陰性。

侯友宜表示，目前該科技大學已經停課10天，改採線上教學，避免疫情蔓延。

學校表示，工廠確診中，有2人是實習學生，其中一人可傳染期未到校上課；一人住在宿舍，已匡列58名師生居家隔離，擴大採檢121人，目前陰性，學校宣布即日起停止實體課程10天，採遠距教學。

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