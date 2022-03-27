新北某科大2學生染疫 匡列121人採檢陰性
新北市昨日新增2名確診個案，都是科技大學實習生，新北市長侯友宜今上午受訪時表示，此案共匡列121人、居家隔離52人，目前採檢結果全部都是陰性。
侯友宜指出，這2名確診個案中，1名在傳染期間並沒有到校，另1名學生有到學校，共匡列了相關接觸者共121人，居家隔離58人，全部都是陰性。
侯友宜表示，目前該科技大學已經停課10天，改採線上教學，避免疫情蔓延。
學校表示，工廠確診中，有2人是實習學生，其中一人可傳染期未到校上課；一人住在宿舍，已匡列58名師生居家隔離，擴大採檢121人，目前陰性，學校宣布即日起停止實體課程10天，採遠距教學。
疫情快報
▪【疫情專題】3月26日新增本土21例、境外移入82例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言