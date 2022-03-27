快訊

新北科技廠確診+1 移工女友也染疫 科大停課10天

疫情又升溫？陳時中取消屏東行程 下午2時將開防疫記者會

新北某科大2學生染疫 匡列121人採檢陰性

聯合報 / 記者張睿廷施鴻基／新北即時報導
侯友宜表示，科技大學共匡列121人，目前皆為陰性。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，科技大學共匡列121人，目前皆為陰性。記者張睿廷／攝影

新北市昨日新增2名確診個案，都是科技大學實習生，新北市長侯友宜今上午受訪時表示，此案共匡列121人、居家隔離52人，目前採檢結果全部都是陰性。

侯友宜指出，這2名確診個案中，1名在傳染期間並沒有到校，另1名學生有到學校，共匡列了相關接觸者共121人，居家隔離58人，全部都是陰性。

侯友宜表示，目前該科技大學已經停課10天，改採線上教學，避免疫情蔓延。

學校表示，工廠確診中，有2人是實習學生，其中一人可傳染期未到校上課；一人住在宿舍，已匡列58名師生居家隔離，擴大採檢121人，目前陰性，學校宣布即日起停止實體課程10天，採遠距教學。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北科技廠確診+1 移工女友也染疫 科大停課10天

影／憂清明疫情擴散 侯友宜祭出掃墓防疫措施

影／18歲公民權修憲通過 侯友宜：一直非常支持

影／新北舉行高中教育博覽會 展現各校辦學特色

相關新聞

疫情又升溫？ 陳時中取消屏東行程 下午2時將開防疫記者會

基隆市警察確診案擴大，三天共四名警察確診，基隆市警局所屬四個分局都「淪陷」，指揮中心罕見於假日下午2時舉行記者會，指揮官...

新北科技廠確診+1 移工女友也染疫 科大停課10天

新北市樹林科技廠爆發移工群體染疫案，新北市長侯友宜今日上午受訪時表示，今日再新增1名確診個案，這名個案為外籍移工女友，目...

基隆小吃店聚群 警確診人數傳再增3人

基隆市爆發新冠肺炎本土疫情，已知4名員警確診，傳人數還會再增加3人，巿長林右昌今天下午將開記者會說明。

外縣市確診者案22639足跡到台中 市府：無接觸者

台中市政府衛生局昨接獲外縣市通知本土確診個案22639，25日因症狀就醫後確診，CT值17.2；雖先前19日有台中市活動...

新北某科大2學生染疫 匡列121人採檢陰性

新北市昨日新增2名確診個案，都是科技大學實習生，新北市長侯友宜今上午受訪時表示，此案共匡列121人、居家隔離52人，目前...

基警染疫擴大4確診 長照禁探病至4月1日

十名案例，部分與小吃店相關，居家隔離中的基隆市長林右昌昨透過視訊表示，基隆市兼營卡拉ＯＫ的小吃店停業三天清消，ＫＴＶ等室內唱歌一律戴口罩，長照及醫療機構將停止探病，至四月一日止。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。