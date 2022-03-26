國民黨醫療委員會：陳時中應正視「泡泡破口」問題

國民黨醫療委員會指出，歐美國家撐過感染高峰期，新冠疫情已流感化，逐漸朝向解封與病毒共處的日常生活，而台灣周遭的日、韓、香港、越南雖仍處於感染高峰期，但防疫政策也是往解封方向發展，立委蔣萬安早多次呼籲政府必須思考後疫情時代，台灣該如何避免出現去年的三級警戒，以及如何讓衰壞的經濟復甦，只是指揮中心似乎未能提出「有意義的方案」。

2022智慧城市展台北場在3月22日開幕，因以專案泡泡入境的三名外賓確診，只得臨時終止。國民黨醫療委員會質疑，陳時中一開始指出：專案泡泡入境不一定就會零確診，這與境外移入比例是一樣。之後才改口說分流有問題，心態輕忽，罔顧市民健康。

民進黨發言人顏若芳對此完全噤聲，卻以立委蔣萬安其短暫摘下口罩的畫面，以極盡誣衊措詞，群起罵之，企圖移轉「外賓泡泡破口」的大事件。國民黨醫療委員會認為，這件嚴重的破口事件，再次印證蔣萬安的預判，暴露指揮中心對於國境解封根本沒有做足準備。

國民黨醫療委員會認為，我們要減少重症、降低死亡率、維護我們醫療量能不崩壞，首要是能維持社會日常運作的穩定，如果持續高強度的防疫措施，導致經濟崩壞、物價飆漲，台灣再有底氣，也絕對無法長時間承受，因此，如何打開國門與世界接軌，誠如蔣萬安所言，我們必須要有完善且周圍的規畫。

國民黨醫療委員會與蔣萬安研討「後疫情時代的解封作為」，提到明定解封步驟、做好感染增加後的處置作為、教育民眾面對無症狀、輕症感染時的處置方式、整備醫療量能以面對疫情不致崩壞，才是腳踏實地的做法，畢竟「全球染紅後、台灣一定紅」，這是高度傳染性疾病的必然結果，請陳時中與蔡政府按部就班，首先達成台灣人民整備後，再一起「正面迎戰新冠疫情」。