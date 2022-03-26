俄烏啟示 游錫堃：發揚台灣精神便能保家衛土

立法院長游錫堃今晚出席「台北市宜蘭同鄉會2022年新春團拜暨第十九屆理事長、理監事就職典禮」，他致詞時以俄烏議題為主軸表示，台灣在蔡英文總統領導下，相當重視國防及補充精良的武器，武器甚至較烏克蘭還要精良。然而台灣卻被國際質疑沒有相對應的防衛意志，當務之急是要設法啟發台灣人的防衛意志。

游錫堃表示，防衛意志不需花費金錢也不假外求，只要透過訴說台灣過去先賢烈士的故事即可啟發。這樣假使中共侵略台灣，台灣的表現也一定不會輸給烏克蘭。事實上，中共也在逐步提升軍備的精良程度，台灣一定要想辦法決戰境外，然而最後真的無法避免戰爭時，一定要像烏克蘭的人民一樣奮戰。他強調，假如有一戰的需求，儘管如今已75歲，仍然會與眾人一起拚決到最後。

游錫堃特別舉台灣武裝抗日先賢為例，說明何為台灣精神。他表示，1895年日本依照國際法接收台灣，除師出有名外，亦擁有相當先進的軍備，台灣人民仍然不願意低頭，儘管連武器都沒有，許多百姓仍決心抵抗日本政府的統治。其中甚至有許多秀才，如台北縣的林李成、宜蘭的林維新、鹿港的許夢青等人，後也有抗日三猛簡大獅等先賢的加入，使得日軍難以輕易統治台灣。當時，因為台灣的先民起身抗日，使得日軍直到1895年11月18日才聲稱平定台灣，距離日軍接收台灣將近半年的時間，這是一個遠遠比現今的烏俄戰爭還要久的時間。

他認為，這個就是台灣的精神，是一定要將之找回的精神！台灣精神即是台灣人民的防衛意志，只要發揚先賢的故事，便能啟發更多人認同及保衛台灣這片土地，並讓中共政權知道，台灣人是難以被「剃頭」的。攻打台灣，可能會比攻打烏克蘭更為困難。

最後，游錫堃吟詠了一首清國進士錢振鍠在簡大獅遭處決時所作的哀悼之詩，與在場眾人共勉：「痛絕英雄瀝血時，海潮山湧泣蛟螭，他年國史傳忠義，莫忘台灣簡大獅。」