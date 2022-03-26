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承諾藍將宣傳18歲公民權修憲 朱立倫：後續複決不應綁大選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院昨天通過18歲公民權修憲案，之後將交付公民複決，綠營盼與年底九合一選舉合併投票。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，既然去年底公投結果已要求公投不能與大選合併舉辦，就應遵守公投結果，不要去綁大選，違反公投的決議。記者周志豪／攝影
立法院昨天通過18歲公民權修憲案，之後將交付公民複決，綠營盼與年底九合一選舉合併投票。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，既然去年底公投結果已要求公投不能與大選合併舉辦，就應遵守公投結果，不要去綁大選，違反公投的決議。記者周志豪／攝影

立法院昨天通過18歲公民權修憲案，之後將交付公民複決，綠營盼與年底九合一選舉合併投票。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，既然去年底公投結果已要求公投不能與大選合併舉辦，就應遵守公投結果，不要去綁大選，違反公投的決議。

至於國民黨是否將宣傳18歲公民權修憲案，朱立倫說，「當然」，國民黨全黨一致贊成18歲公民權修憲案，他也相信只要安排好公民複決時間，每一黨大概都會努力，應該也沒什麼人會有什麼反對的，大家都會贊成出來投票。

朱立倫認為，反正各黨都支持18歲公民權修憲案，之後公民複決結果應該會很順利。朱也呼籲，民進黨不要再想透過抹黑、透過睜眼說瞎話方式對其他政黨，不要去特意的做任何的政治操作。

國民黨周三中常會突然通過年底台南市長選舉提名，下周中常會是否還會有第二波縣市長選舉提名？朱立倫回應，黨中央現在都是努力的協調，最適當的時機就會提出相關候選人，大家拭目以待。

修憲 朱立倫 公投 九合一選舉 國民黨

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