自刪「3分之1官派」爭議條文 農會法拚闖關

農委會15日預告修正「農會法」部分修正條文堪稱農會史上重大變革，卻因增修條文中提出，為強化農會專業效能，增列3分之1官派專業理事，遭質疑「蔡政府安插人馬」，引發喧然大波。據了解，農委會22日報行政院版本，已自行刪除此爭議條文，經審查後，預計近期將報院會後送立法院審議。

農委會表示，後續將加強溝通後，再考量一戶一會員、直選、青農參與農會運作等，適時再提出修法。

農委會15日預告修正「農會法」部分修正條文，擬定六大改革方向、修正14條條文，包含提高賄選刑責、強化農會自治等。其中一項重要變革包含，農會法第19條修正案，明定中華民國農會理事組成，除選任理事21人至27人之外，應由中央主管機關另指派專業理事10至12人參與理事會運作，不得超過全體理事總3分之1。

不過，此舉被解讀為繼水利會後，也要將農會收歸國有。農委會主委陳吉仲17日雖稱修法是因「需要有更專業的理監事，讓農會運作更穩健」，但國民黨立院黨團與中華民國農會總幹事18日出面抨擊，世界上政府可在農會指派專業理事的僅俄國與中國大陸，「台灣什麼時候跟共產國家一樣？」

國民黨團總召曾銘宗更批評，農會的定位為公益法人，農委會對農會既無投資，也無股份，卻要強行指派專業理事成全國農會「太上理事」，干擾農會正常運作，企圖染指農會。

由於爭議過大，農委會在七天預告期後，本周報行政院版本已自行刪除19條修正條文。行政院23日上午審查時，主要針對49條新增要求「速審速決」部分，認為需有選舉法庭才會速審速決，否則難以做到；由於已將賄選刑度、罰則提高，認為已達遏止效果，將此條文刪除。

農委會在23日當晚修正文字後再度報行政院，盼能拚四月報行政院會後送立法院審查。

至於這次修法也將農會選舉賄選案件，刑責從原本3年以下有期徒刑，提高為3年以上、7年以下有期徒刑；罰金也從9萬元提高到可併科罰金100萬元以上、1000萬元以下罰金，被批農會選舉刑罰，比吸毒、參加黑幫還重，仍維持相同條文。

由於外界質疑理監事罰則高，但會員代表罰則過重。農委會官員表示，公職人員選罷法中，里長與縣議員賄選罰則相同，「賄選是行為，沒有分位置」，尤其會員代表賄選，就會決定整體結構，若不能遏止會員代表賄選，「再怎麼訂都是虛的」。

農委會官員指出，全國有302家農會、一家農會45個代表，每年1萬多人中，有3、400人賄選，還有難以察覺的黑數。往往賄選抓到後，認罪協商、緩刑半年，還能繼續當理事，「修法不能修假的」。

至於三分之一專業理事，農委會官員指出，本來法規中，三分之二以上就要是農民，這次修法不會影響選舉結構、更不會有「黑手」問題。增訂專業理事，本來在子法中，要訂定專家資格條件，例如物流專家、律師、行銷專家、學者等，但母法修訂時還未提，就被政治化認為是「政治黑手」，因此暫時不提19條。